Comisión de Legislación del HCD: avances con la ordenanza para la creación de la figura de “Ciudadano Ilustre”

1 septiembre, 2021 Leido: 63

Se concretó una nueva reunión de la Comisión de Legislación en el Concejo Deliberante, en la cual se trataron varios expedientes, principalmente uno relacionado con la creación de la figura de Ciudadano Ilustre, y por otro lado, se analizó la ordenanza de Cupo Laboral Trans, considerando que mañana se sentará en la Banca Ciudadana una persona que representa el Colectivo Trans en Tres Arroyos.

En ese sentido, la concejal Andrea Montenegro, explicó que se analizó “la creación de ciudadano ilustre, como tuvimos la postulación de Eugenio Coco Galilea, por lo que se trató este proyecto y vimos el articulado, si los bloques estábamos de acuerdo, si se puede modificar algo, y estuvimos trabajando en ello”. Es por ello, que la edil del Frente de Todos, explicó que al no haber una ordenanza que regule esta figura, en primer lugar se deberá crear la misma, con el consenso de todos los bloques y expresó que “lo que estamos haciendo es trabajar con mucha voluntad y mucho intercambio para que este proyecto se convierta en ordenanza, y para que el dia de mañana no solamente se le otorgue este título a Coco Galilea, sino también para otorgarlo a cualquier vecino o vecina que se considere”.

En cuanto a la Banca Ciudadana, sostuvo que mañana la ocupará “una representante del colectivo trans por el cupo laboral trans” y relacionado a ello, en la reunión de hoy, “surgió el tema desde concejales del oficialismo la modificación a la ordenanza original, en su momento no tuvo objeciones, pero ahora sí se han planteado con aspectos que tienen que ver con el uso democrático, por eso se puso sobre la mesa, y se generó un debate” y advirtió además, que “hay una parte de la ordenanza que no se está cumpliendo” y sería a partir de esto que surge el planteo desde el Colectivo Trans.

