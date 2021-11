Comisión de Turismo: despacho por minoría para la licitación de los food trucks en las playas del distrito

2 noviembre, 2021 Leido: 88

Este martes se reunió la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Concejo Deliberante y, según informó su presidente, Juan Gutiérrez (Todos), “lo más relevante fue el despacho por minoría de la licitación de todos los carros gastronómicos (food trucks) para las playas de este distrito”.

El edil indicó que el proyecto de ordenanza fue presentado por el Movimiento Vecinal: “ellos lo despacharon en minoría y se trataría en sesión muy sobre fin de año”, dijo.

Explicó que “hay muchos reparos porque son 23. Se deben conversar cosas en cuanto a las categorías 1, 2 y 3, y, además, sobre los emplazamientos porque por ahí hay alguna superposición con otros emprendimientos que teóricamente podrían ir o incluso con algunas actividades que puedan desarrollar los balnearios durante el verano”.

“Hay diferentes cuestiones en las que no hay un acuerdo total entonces lo que se hace es despacharlo en minoría y ver si esos puntos se pueden ir limando hasta el momento en que llegue a la sesión”, agregó.

Gutiérrez también se mostró preocupado por lo sucedido con la licitación de Unidad Turística Fiscal N° 1 en Balneario Orense (ex parador Virazón). “Nos hemos enterado que no hubo acuerdo en cuanto al oferente. Estamos muy cortos de tiempo, fue un año atípico con todo lo que se fue proponiendo con la destrucción de los paradores antiguos, los emprendimientos que se iban a generar en esos lugares, hubo litigios en el medio, desacuerdos entre los concesionarios y el Municipio y ha ido conspirando todo para que nos tome esta fecha en ascuas”, concluyó.

