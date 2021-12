Comité de Crisis: Guerra compartió alentadores datos sobre vacunación

Son 111652 las dosis de vacunas que se han aplicado en el distrito de Tres Arroyos para luchar contra el coronavirus. De ese total, 54210 vecinos tienen una dosis, un 97.5 por ciento del total de inscriptos (55.562); 49523 tienen dos dosis, un 89 por ciento, y son 8019 los que accedieron ya a la tercera dosis, un 14.4 por ciento. Estos datos fueron suministrados por el doctor Gabriel Guerra, secretario de Prevención y Salud, al Comité de Crisis. También anunció que ante el incremento de sospechosos y casos detectados de los últimos días, se están resolviendo cuestiones operativas para ampliar el horario del Consultorio de Respiratorios y volver a atender durante todos los fines de semana.

“Es importante transmitir como mensaje positivo en esta etapa, que se sigue avanzando plenamente en la campaña de vacunación, y si bien todavía hay un pequeño número de personas que aún no está convencida de aplicarse la primera dosis, y algunos han desestimado el turno para la segunda –por lo que aprovechamos para señalarles lo importante de su aplicación- y que la vacuna está generando el efecto que se esperaba en términos de disminuir las enfermedades graves y la internación de pacientes infectados”, consideró Guerra. En este sentido, admitió que hay incertidumbre respecto de la nueva variante “pero en la medida en que la gente siga accediendo también a la vacuna, estará protegida”.

El profesional también pidió que no se descuide, en el particular tiempo de Fiestas de Fin de Año, la aplicación de las medidas de prevención como “uso de barbijo, evitar la aglomeración de personas, restringir la circulación salvo que sea indispensable, y tener en cuenta que a veces retrasar un festejo es evitar una tragedia”.

