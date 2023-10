¿Cómo armar un plato nutricionalmente completo?

19 octubre, 2023

En reglas generales, siempre que abordamos los temas acá no son personalizados, podemos armar el plato de la siguiente manera: medio plato debería estar ocupado por vegetales, crudos o cocidos, cuantos más colores agregamos más nutritivo! Un cuarto de proteínas (pescado, huevo, pollo, cerdo, vaca) y un cuarto de carbohidratos (legumbres, arroz yamaní, choclo, papa o batata con cáscara, arroz blanco o pasta). En el caso de quienes no comen productos de origen animal ese cuarto de plato se completa con legumbres y el otro cuarto con cereales.

Muchas veces me preguntan, si hago la mitad de plato de proteína y la mitad de vegetales, por ejemplo un bife con ensalada, ¿qué pasa? No pasa nada, pero es probable que como nos falta el hidrato, al rato de haber terminado tengamos ganas de comer algo dulce.

Otro tema consultado son las milanesas, algo muy frecuente en las rutinas diarias, en ese caso con el rebozado tenemos los carbohidratos, sobre todo si tiene doble capa de empanado (generalmente compradas) si tiene una sola capa podemos sumar a los vegetales un poquito de choclo o legumbres u otro carbohidrato de buena calidad.

Para el final de la comida dejamos el postre, si estás acostumbrado a consumirlo si o si, intenta incorporar fruta en su reemplazo, ya sé que muchos piensan que la fruta no es postre, pero puede empezar a ser! Como siempre digo escalonemos el cambio, reemplazamos un día a la semana, luego dos, y así sucesivamente. Si no tenés el hábito del postre no es necesaria la fruta después de comer, tenela como opción si te da hambre más tarde!

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP6764

Instagram/ Facebook/TikTok @alegrizar

Volver