¿Cómo comemos en vacaciones?

25 enero, 2024

¿Qué nos pasa en vacaciones con la alimentación? Habitualmente escuchamos, o muchas veces decimos: estoy de vacaciones, me cuido cuando vuelvo; por diez días no pasa nada; y es acá donde comienza el cambio. Conservar los buenos hábitos, no debería estar en jaque cuando estamos relajados. Cuando modificamos el hábito esta sensación desaparece.

Hoy vamos a repasar algunas ideas prácticas que nos pueden ayudar en la organización de los almuerzos y meriendas en la playa o la pileta: tener siempre frutas y verduras listas en la heladera de casa, lavadas, cortadas para poder transportarlas. Reemplazar los fiambres por carnes frías cortada finita, nos puede servir para hacer sándwiches junto a tomate, lechuga, zanahoria rayada, etc. Si decidimos comprar cosas en la playa, como por ejemplo churros o facturas, tratar de adquirir la cantidad que vamos a consumir, si tenemos demás es probable que sigamos comiendo.

No olvidemos llevar agua fresca, siempre nos va a quitar más la sed que las gaseosas azucaradas. Si tenemos la posibilidad hagamos galletitas caseras, que nos van a dar mayor saciedad y nos aportan más nutrientes que las industrializadas.

Por último, tomarnos 10 minutos cada día para pensar qué vamos a comer esa noche, al día siguiente, qué alimentos necesitamos, para que cuando termine la jornada y hagamos las compras poder ser más eficientes, gastar menos y tener todo lo necesario.

La alimentación adecuada, nos ayuda a mantener una salud integral. Disminuir la frecuencia y consumo de algunos alimentos y bebidas, no nos va a impedir pasarla bien y disfrutar de la temporada de verano.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

