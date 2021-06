Como en 2020, desde Educación proponen que los estudiantes no repitan de año

18 junio, 2021

El Gobierno nacional propuso que este 2021 los estudiantes no repitan de año debido a la continuidad de las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus. Durante el 2020, también se impulsó la iniciativa para los diferentes niveles de la educación debido a la dificultad de garantizar las clases presenciales en todo el país.

En una nueva reunión del Consejo Federal de Educación (CFE) desarrollada esta semana, desde el Poder Ejecutivo nacional manifestaron sus intenciones de que todos los alumnos sean promovidos al nivel siguiente. Al igual que el año pasado, consideran que el contexto social conlleva a evitar mayores consecuencias en los estudiantes.

La propuesta fue realizada en el encuentro que encabeza el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y ante la presencia de las 24 jurisdicciones del país. De esta manera, desde el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta ya expresaron su postura contraria y la grieta se ensancha nuevamente.

Desde el Gobierno justifican la iniciativa debido a la continuidad de la pandemia y las medidas que se tomaron la bajar los contagios de coronavirus. Las escuelas tuvieron una actividad no presencial para evitar la circulación y se realizaron clases virtuales con diferentes complicaciones en todo el país.

En declaraciones a TN, el ministro Trotta se refirió a la posibilidad de que no repitan de año los estudiantes y habló de “promoción acompañada”. “Los aprendizajes que quedaron pendientes hay que reorganizarlos con la propuesta de este año. Intensificar los aprendizajes no se traduce en ver lo mismo más rápido, es una propuesta pedagógica distinta, que tiene que garantizar esos aprendizajes con una propuesta distinta en cuanto a los contenidos”, añadió.

A su vez, sostuvo que “por supuesto es difícil la situación que estamos transitando y que nuestro sistema educativo tenía enormes dificultades previo a la pandemia. Y tenemos que analizar no solo este año y medio de complejidad sino los 14 años de educación obligatoria”.

Por su parte, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, aseguró que “sí se considera nuevamente como un ciclo, lo que se está diciendo es que no habría repitencia, que todos los chicos pasan igual”.

“Nosotros a priori, y a otros provincias que también lo manifestaron, no estamos de acuerdo con esto. Ya no solo no evaluamos, sino tampoco consideramos ni les decimos a los chicos lo que necesitan aprender, da lo mismo”, concluyó.

