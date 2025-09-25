Como en la peli Cars, convirtió su auto en el Rayo McQueen del Conurbano

En Lomas de Zamora, un joven apasionado por los autos y por la película Cars llevó su fanatismo a otro nivel: transformó un Volkswagen Golf en una réplica casi exacta del Rayo McQueen. Para ello, FM Ilusiones dialogó con Agustín Grimaldi, técnico electromecánico y joven apasionado por los autos.

Desde hace dos años trabaja en este proyecto que nació como un sueño de la infancia. “De chico iba a eventos de autos con mi abuelo y mi viejo. Cuando crecí, los juguetes también crecieron, y quería armar algo que siempre llamara la atención, como el Rayo McQueen”, contó en diálogo radial.

El vehículo es un Golf MK4 del año 2000, al que le realizó varias modificaciones: suspensión neumática, sistema de audio potente, polarizado y un ploteo completo que replica los colores y los detalles del famoso auto de Pixar.

“Es un auto de exhibición, pero lo uso todos los días”, explicó Grimaldi. Y no pasa desapercibido: “Una vez una señora, por mirar el auto, casi choca con la moto”, recordó entre risas.

El proyecto le demandó aproximadamente dos años de trabajo, aunque asegura que “esto nunca se termina” porque siempre aparecen nuevas tecnologías para sumar.

El vínculo con la película también tiene un costado emocional. “Mi viejo trabajaba en Buenos Aires y los fines de semana, cuando llegaba a la costa, nos sentábamos juntos a mirar Cars. Quedó como un recuerdo muy fuerte”, relató Agustín.

Aunque ya recibió ofertas para comprarlo, por ahora no tiene apuro en desprenderse de él. “Lo disfruto, me costó mucho trabajo y me gusta usarlo. Si lo vendo será más adelante, cuando arranque otro proyecto, quizás una camioneta”, adelantó.

Mientras tanto, el Rayo McQueen del Conurbano sigue recorriendo las calles de Lomas de Zamora, sorprendiendo a grandes y chicos que no dudan en sacarse fotos cuando lo cruzan en un semáforo.

