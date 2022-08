Cómo funciona el grupo para varones violentos en la Secretaría de Desarrollo Social

5 agosto, 2022

En Tres Arroyos funciona un grupo para varones que ejercen violencia, y depende de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad. Según explicó la titular del área, Juliana Riobó, este espacio está coordinado por el psicólogo Carlos Vaamonde y la trabajadora social Fernanda Elcuaz. “Funciona semanalmente en la Secretaría de Desarrollo Social, a contraturno, y en un lugar distinto al que se atiende a mujeres y diversidad. Y los hombres que asisten pueden hacerlo derivados por la justicia o bien por distintas áreas que tienen conocimiento de la problemática, como el Servicio Local, el Hospital. Pero lo más habitual es que provengan, como una medida reparatoria, de una derivación judicial”, explicó Riobó.

En este sentido, la profesional admitió que este dispositivo podría recibir, por ejemplo, al futbolista que agredió a la árbitra. “Nosotros hablamos con la fiscal de Género, Natalia Ramos, y la realidad es que no tiene ella todavía la causa, los tiempos de la justicia son un poco más largos, y hay que ver cómo avanza eso. Pero podría ser derivado al grupo, claramente”, apuntó.

“El hecho de que lleguen derivados por la justicia, es decir por obligación, no lo desconocemos y sabemos que es un limitante a la hora de trabajar, porque hay resistencias, y a veces es difícil pensar cómo correrse de determinado lugar y relacionarse de otra forma si uno no lo busca espontáneamente. Pero se interviene con técnicas específicas, los encuentros son a través de ciclos, y se busca pensar la violencia generacional, las historias previas y los privilegios de la masculinidad hegemónica, este tipo de masculinidad que usa la violencia como una forma de relacionarse, esta idea del varón blanco, heterosexual, proveedor, que por supuesto no significa que todos sean así pero que es una cuestión en la que nosotros trabajamos de manera preventiva porque hay muchas formas de ser varón sin ejercer violencia”, completó.

El grupo funciona desde 2019, y si bien es difícil medir sus alcances, la profesional consideró que “es importante que esté, pero hay que dar mucho lugar a la parte preventiva, a lo que se puede hacer antes de que la violencia ocurra”.

