“Como pedo de buzo”

30 mayo, 2024

Escribe: Omar Eduardo Alonso

Si lo dijo nuestro presidente, me tomo el atrevimiento de repetir este giro idiomático que sin dudas es muy frecuente y define con claridad alguna situación exitosa.

Podría aplicarse a mi persona y a mi labor de periodismo histórico y de investigación, pues he sido invitado por Atena Editora para divulgar uno de mis trabajos.

Se trata de la crónica que titulé “A viva voz: la radio y el desarrollo regional”, que oportunamente presenté ante una convocatoria del Instituto Cultural de la Provincia, Archivo Histórico Ricardo Levene.

Recuerdo que el mecanismo incluía una defensa del texto a través de mecanismos virtuales. En mi caso lo hice desde las instalaciones de CRESta, que facilitó los mecanismos necesarios para el funcionamiento por zoom.

Por lo visto el tema ha generado el interés de la mencionada editora, que es brasileña.

El gran interrogante es cómo accede al trabajo. ¿Tendrá algo que ver con el Archivo Histórico Ricardo Levene?

En todo caso parece que sería apropiado que previamente se me hubiera consultado por esta institución bonaerense.

Pero son solo detalles que no quitan la importancia que se haya depositado la mirada sobre un tema que interesa al desarrollo de la radio en toda esta región.

En definitiva se propone la publicación en el libro digital “Explorando las humanidades: perspectivas y reflexiones sobre la condición humana”

También en la revista “International Journal of Human Sciences Research”, que puede incluir también la traducción al inglés.

Como se aprecia, cada día mi trabajo cobra vuelo. O al menos así quiero creerlo.

Posdata: Olvidaba decir que ambas propuestas cuestan 100 y 200 dólares respectivamente. Je je. Pequeño detalle ¿no?

En consecuencia se buscan inversores.

