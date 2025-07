¿Cómo percibimos lo visual?

Todo lo que ves, te habla. Aunque no lo leas, ya te lo dijo todo.

Percepción visual: nuestro cerebro interpreta en milésimas de segundo qué mirar, qué sentir y cómo actuar frente a una imagen. Lo visual no es solo “decoración”, sino lenguaje. Aprendamos a usarlo a nuestro favor.

Color: la emoción al frente

Los colores no son neutros. Generan emociones, asociaciones culturales y hasta decisiones de compra.

Ejemplos concretos:

Rojo: urgencia, energía, peligro, pasión. (Botones de “comprar ahora”, rebajas).

Azul: calma, confianza, seriedad. (Usado en bancos, seguros, tech).

Verde: salud, naturaleza, frescura. (Muy usado en orgánicos y cosmética).

Negro: lujo, sobriedad, poder. (Marcas premium, moda).

Amarillo: optimismo, juventud, atención. (Perfecto para marcas dirigidas a niños o fast food).

Ejercicio

“Si te digo que una marca tiene fondo negro, letras doradas y serifas elegantes… ¿qué imaginás? ¿Un producto barato o de lujo?”

Lo estético vs. lo funcional

Lo lindo no siempre funciona, y lo que funciona no siempre es lindo. Hay piezas que son una obra de arte, pero no venden. Otras que no ganan premios, pero convierten.

Caso práctico

“Una pastelería puede tener una estética vintage divina… pero si no dice bien los horarios o el WhatsApp, perdés la venta.”

Preguntas

¿Estás diseñando para vos o para tu cliente?

Lectura invisible: cómo interpretamos sin darnos cuenta

Sin leer, ya leemos.

Ejercicio

“Imaginate esta imagen: fondo negro, letras blancas y una cruz roja. ¿Qué sentís? ¿Hospital, alerta, urgencia, prohibición?”

Esto demuestra cómo los códigos visuales ya están instalados culturalmente. Usarlos bien ahorra palabras. Usarlos mal, confunde.

Preguntas para tener en cuenta

¿Mi diseño dice lo que quiero decir?

¿Mi mensaje es claro en 3 segundos?

¿La estética acompaña el objetivo o lo distrae?

“El diseño no es solo lo que se ve, sino cómo funciona. Y si funciona, lo visual te ayuda a vender, conectar, emocionar”.

Flor Cirone – Diseñadora en Comunicación Visual

@talloagencia

