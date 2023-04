Como perros y gatos: El Concejo pidió por tenencia responsable y reclamó cumplimiento de ordenanzas

27 abril, 2023

En una nueva sesión ordinaria, los bloques opositores en el Concejo Deliberante nuevamente reclamaron al Ejecutivo la tenencia responsable de perros y gatos y un cronograma detallado sobre el recorrido del móvil de castraciones para evitar la superpoblación de mascotas en todo el distrito.

Asimismo, en un nuevo embate hacia el accionar del Ejecutivo, se requirió el cumplimiento de ordenanzas sancionadas por el legislativo, que no se han implementado, solicitando que se remitan las modificaciones a las normas para poder debatirlas nuevamente en comisiones.

La Concejal De Grazia desde el bloque de Juntos inició la polémica que derivó en encendidas ponencias de las tres bancadas, mencionando que “hay varias ordenanzas que no requieren presupuesto, y en esta sesión hay siete puntos que tienen que ver con ellas” a la vez que enumeró un total de 16 normas aprobadas que no se cumplen, y propuso que el Ejecutivo envía las modificaciones necesarias para dar un nuevo tratamiento y posterior aprobación.

Callegari: “La primera línea de la política es el respeto a los vecinos, la segunda, el respeto al adversario”.

Graciela Callegari dijo al usar de la palabra, que “la primera línea de la política es el respeto de los vecinos y la segunda el respeto del adversario, que propone ideas ,y es ahí donde la política tiene sentido que es la construcción consensuada y llegar a acuerdos, ya que un proyecto de ordenanza es resultado del acuerdo de una cantidad de voces que han puesto su opinión, su deseo y su necesidad; no es el capricho de uno u otro bloque, sino el trabajo de mucho tiempo de este Concejo”.

Nickel: “No es cierto que no se atiendan las necesidades, por ahí no es de la manera que la oposición querría”

El presidente de la bancada oficialista, Werner Nickel, afirmó: “no podemos dejar pasar estas acusaciones de que el Ejecutivo no cumpla con la ley y con las Ordenanzas; vamos a recoger el guante, para ver que se puedan modificar algunas de ellas y trabajar a partir de lo que pueda sugerir el Ejecutivo. No es cierto que no se atiendan a las necesidades, por ahí no es de la manera que la oposición querría que se hicieran, pero no es cierto que no se ocupe”. Contestó los dichos de De Grazia y dijo a modo de ejemplo que tuvo intervenciones al momento de desempeñar el cargo de Secretario de Seguridad en la ordenanza del Consejo de Seguridad Vial y mencionó que hay falta de interés de los vecinos, y dijo que “cuando a uno le toca intervenir a la gente no le interesa participar. No podemos aceptar los dichos mencionados respecto al Ejecutivo”.

Garate: “Nos estamos tirando tiros en los pies”

El presidente del Concejo cedió su lugar al vice segundo, Juan Gutiérrez y en un encendido discurso expresó que le resultaba “bastante preocupante decir que el Ejecutivo cumple las ordenanzas de acuerdo a como lo entiende, porque las ordenanzas son como una ley y si no se cumplen se desprestigia, no solo el trabajo de los 18 concejales presentes sino de los anteriores”.

“Si creemos que son impracticables habría que decirlo en momento del debate; no coincido con Nickel, esto no es una visión de la oposición; esto es como cumplir o no cumplir la ley; cuando una ordenanza sale por unanimidad, uno cree que salió la mejor norma posible, porque el Ejecutivo no puede estar sin conexión con sus concejales; quiero creer que los concejales del Movimiento Vecinal hablan con el Ejecutivo para ver si están bien o son impracticables, por lo que creo que nos faltan el respeto, no solo a nosotros sino a los que nos han antecedido, estamos dando un ejemplo muy malo porque como le digo a los vecinos que las cumplan” y agregó que “las políticas públicas tienen que exceder el mandato de un intendente”.

“Nos estamos tirando tiros en los pies, vamos por un mal camino y si no nos sinceramos dejemos de hablar de consensos; si este es el legado que les queremos dejar a las futuras gestiones, vamos a tener problemas, perdemos tiempo en las comisiones, pero luego el mensaje es muy negativo porque si el funcionario no la cumple el vecino dice porque las voy a cumplir yo, estamos hablando de intereses políticos, dando un mal mensaje y bastardeando la palabra política, lo digo para todos no solo para el Ejecutivo”, dijo Garate.

Desde Todos, el concejal Ruiz agregó que “habría que escuchar cual es el mensaje del intendente porque no ha mencionado nada ante el mensaje que le estamos dando a la comunidad en un año que hay elecciones donde hay muchos candidatos que quieren gobernar, me parece un mensaje mediocre, hipócrita porque tenemos que pensar que mensaje le damos a la gente”.

Le respondió Nickel: “Para nada legítimo que ni el departamento ejecutivo o cualquier persona haga un mal uso de la ley, dije que el Ejecutivo trata e interviene en las problemáticas tal vez no como lo hacen los concejales”, sostuvo.

Otros temas

Se declararon de interés patrimonial la tumba del periodista Evaristo Bozas Urrutia y de la familia Raninqueo a solicitud de la ONG Dejando Huellas.

Se pidió nuevamente información y conformación de la Comisión de Seguimiento del Presupuesto Participativo.

Se pidió realizar campañas de concientización sobre los riesgos del monóxido de carbono y la pérdida de gas licuado, ante la proximidad de la temporada invernal.

Demandaron acciones concretas para la tenencia responsable y la sanidad de perros y gatos.

Reclamaron reposición y acondicionamiento de luminarias en el acceso a San Francisco de Bellocq y reparación de la calle donde se encuentra el Jardín de Infantes.

Solicitaron el acondicionamiento baños públicos en predio Fiesta Provincial del Trigo, en Av. Ituzaingó y Av. Del Trabajador y también acciones destinadas a poner en valor la pista de Skate sita en el mismo sector.

Se solicitó un predio en Balneario Orense para tener un espacio recreativo al aire libre y gratuito para que turistas y residentes puedan usarlo cuando no haya condiciones para bajar a la playa, convocando a fomentistas de esa localidad para avanzar al respecto.

Solicitaron iluminar el ingreso a la cancha de Hockey Municipal.

Pidieron realizar estudios sobre el agua en Balneario Reta.

Reclamaron informes sobre datos positivos sobre prevención de delitos gracias al centro de monitoreo, y acciones concretas para brindar una solución definitiva a los hechos de vandalismo en el Jardín 908.

Se pasó a comisión el último punto del Orden del Día, vinculado al tratamiento del cumplimiento de la ordenanza sobre Ruidos Molestos.

