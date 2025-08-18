¿Cómo pide ayuda un adolescente?

Los que tienen hijos, trabajan o están en contacto con adolescentes, saben que a veces vincularse con ellos puede ser difícil. La adolescencia es una etapa muy compleja, dónde aparece una ruptura en la relación de los jóvenes con los adultos que acompañaron la crianza. Esa ruptura es necesaria, para dar lugar a la formación de su propio carácter, a sus propios deseos, a sus necesidades. La imagen del adulto deja de estar idealizada, cómo en la infancia, para pasar a ocupar el espacio del que invade, del que cuestiona, del que no entiende.

Muchas veces los adultos no contamos con herramientas para acompañar estás adolescencias, o no nos sentimos preparados para hacerlo. Frente a esto, los juzgamos, los catalogamos como rebeldes, entre otras cosas. Por eso me parece importante pensar en cómo escuchamos a nuestros adolescentes, cómo podemos hablar de los que les pasa y acompañar está transición a la vida adulta, lo más amorosamente posible.

Es importante entender que cuando un adolescente está pasando por un mal momento, no siempre pide ayuda directa. Pero siempre nos deja señales. Por ejemplo:

✓ Te mandan un reel, meme o TikTok. Cuando comparten un contenido que refleja emociones o situaciones, pueden estar diciendo “esto es lo que me está pasando”.

✓ Hace comentarios negativos sobre su persona en forma de “chiste” (soy un desastre, me va a ir pésimo, mi vida es un lío). El humor puede ser una máscara.

✓ Pregunta sobre la experiencia del adulto. ¿A vos te pasaba que…? Buscan saber si lo que viven es normal, si los pueden comprender.

✓ Se acerca físicamente, se queda en el mismo cuarto, muchas veces sin hablar. Solo necesitan saber que su persona de confianza está cerca.

✓ Buscan hacer algún plan, un espacio o rato con el adulto.

✓ Habla de un amigo, a un amigo le pasa esto o siente aquello. Es una forma de ver si hay lugar para hablar de eso, sin sentirse juzgado.

✓ Cambios bruscos de humor, se sienten tristes, deprimidos, se enojan con facilidad, se irritan.

✓ Se sienten más dependientes. Piden cosas que antes podían resolver solos.

Los adolescentes necesitan a los adultos, solo que no saben demostrarlo. Todos los ítems se resumen a una escucha atenta. Esto es algo que parece muy fácil, pero en lo cotidiano, en el mundo acelerado en el que vivimos, realmente no escuchamos a las personas que nos rodean.

