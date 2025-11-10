¿Cómo protegerse y evitar las estafas a través de los celulares?
El ciclo de charlas web de DAN suma tres encuentros basados en la ciberseguridad. Los mismos estarán a cargo del Lic. Martín Oettel, especialista en el área y titular de www.pasandodata.org
Segundo Taller: “¿Cómo detectar mensajes de phishing?”
Este encuentro busca exponer cómo los atacantes realizan los
ataques de phishing, qué indicios nos indican que estamos frente a
un mensaje fraudulento en contra oposición de uno real y qué
medidas de seguridad deberían ser adoptadas para reducir el riesgo
de caer en la trampa.
Miércoles 12 a las 8.30 hs. Acceso libre y gratuito
El objetivo es brindar a los usuarios y consumidores las herramientas e información para poder estar más protegidos ante este tipo de maniobras, lamentablemente habituales en la actualidad.
Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace de la plataforma Zoom https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__sAiZzrWQbiDqq6yeaxftQ
Esta serie de encuentros integra el ciclo de conferencias de DAN Seguro de Granizo, cuyas charlas pueden consultarse en el sitio web de la aseguradora: mutualdan.com.ar