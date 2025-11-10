¿Cómo protegerse y evitar las estafas a través de los celulares?

10 noviembre, 2025 0

El ciclo de charlas web de DAN suma tres encuentros basados en la ciberseguridad. Los mismos estarán a cargo del Lic. Martín Oettel, especialista en el área y titular de www.pasandodata.org

Segundo Taller: “¿Cómo detectar mensajes de phishing?”

Este encuentro busca exponer cómo los atacantes realizan los

ataques de phishing, qué indicios nos indican que estamos frente a

un mensaje fraudulento en contra oposición de uno real y qué

medidas de seguridad deberían ser adoptadas para reducir el riesgo

de caer en la trampa.

Miércoles 12 a las 8.30 hs. Acceso libre y gratuito

El objetivo es brindar a los usuarios y consumidores las herramientas e información para poder estar más protegidos ante este tipo de maniobras, lamentablemente habituales en la actualidad.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace de la plataforma Zoom https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__sAiZzrWQbiDqq6yeaxftQ

Esta serie de encuentros integra el ciclo de conferencias de DAN Seguro de Granizo, cuyas charlas pueden consultarse en el sitio web de la aseguradora: mutualdan.com.ar

