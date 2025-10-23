¿Cómo protegerse y evitar las estafas a través de los celulares?

23 octubre, 2025 0

El ciclo de charlas web de DAN suma tres encuentros basados en la ciberseguridad. Los mismos estarán a cargo del Lic. Martín Oettel, especialista en el área y titular de www.pasandodata.org

Las fechas y temáticas para desarrollar son las siguientes: “Qué hacer cuando nos roban el celular”, el miércoles 5 de noviembre; “Cómo detectar los mensajes de phishing”, 12 de noviembre y “Cómo evitar las estafas digitales”, a llevarse a cabo el 19 del mismo mes.

El objetivo es brindar a los usuarios y consumidores las herramientas e información para poder estar más protegidos ante este tipo de maniobras, lamentablemente habituales en la actualidad.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace de la plataforma Zoom https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__sAiZzrWQbiDqq6yeaxftQ

Esta serie de encuentros integra el ciclo de conferencias de DAN Seguro de Granizo, cuyas charlas pueden consultarse en el sitio web de la aseguradora: mutualdan.com.ar

Volver