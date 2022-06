Cómo se confecciona y se mantiene la Bandera argentina, desde uno de los talleres más antiguos

23 junio, 2022 Leido: 46

Fundado en 1946, uno de los talleres de mayor tradición en la confección de banderas nacionales en el país depende de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está ubicado en el barrio porteño de Chacarita. Confeccionan además de la Bandera Argentina, las insignias de otras provincias, municipios e incluso de otros países. Jesica Dzembowski, gerente del taller, dialogó con LU 24 y dio detalles del proceso de confección de las banderas, su tratamiento y la diferencia en sus características en función del uso que se les dé.

“Somos 15 personas las que integramos el equipo en forma directa, y nos encargamos de todo lo relativo a las insignias, más allá de las banderas propiamente dichas”, contó Jesica, quien además brindó precisiones en torno a lo que está normado respecto de las banderas. “La de ceremonial es la única que responde a ciertas normas, que debe ser de gros de seda, con el sol bordado, con 32 rayos rectos y flamígeros intercalados en el sentido de las agujas del reloj, y el sol tiene un rostro, que en su momento tenía más líneas que a la distancia se perdían y hoy es más sencillo y con ojos almendrados. La Bandera de flameo, que es la que vemos en las plazas, no está sujeta a reglas, requiere una tela con una liviandad que permita justamente ese uso. Fabricamos alrededor de 100 banderas nacionales por mes, proveemos a otras provincias, hacemos por supuesto las banderas de la Ciudad de Buenos Aires, de países limítrofes y de todo el mundo. Y cada bandera es un arte; hay personas que subliman y estampan y, además, en ciertas banderas, por su dimensión, el sol se pinta a mano”, describió.

Del taller forman parte los especialistas más importantes en vexilología -estudia la historia y el significado de las banderas- y en heráldica.

“Hay banderas que por su uso se deterioran pronto, sobre todo las de flameo, entonces no se mantienen, por allí se reparan si sufren alguna rotura o se las puede lavar; las de ceremonias no se lavan pero normalmente duran mucho porque están resguardadas en espacios cerrados”, contó la especialista.

Volver