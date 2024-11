¿Cómo tener un cuerpo “ideal” para el verano?

7 noviembre, 2024 0

Hoy quiero hablar de la importancia y el valor de cuidarnos todo el año. No hagan cosas locas, retos y dietas para “llegar al verano” con un cuerpo ideal. Eso les podría arruinar la salud mental y física. ¿Por qué digo esto? Porque suelen ser cosas muy extremas y muchas veces terminan generando frustración, ya que generalmente deseas un cuerpo que no es el tuyo y además los cambios reales no se ven en un mes.

La clave es engancharte hoy para seguir todo el año, tener una alimentación simple y equilibrada, hacer actividad física de forma regular (2 veces por semana o más), aumentar tus movimientos diarios, y todo esto hará que mejore tu salud de manera integral. No solo te vas a ver mejor, sino que te vas a sentir mejor y con más energía.

Siempre es bueno querer verse y sentirse bien, conformes con la imagen que nos devuelve el espejo, pero hay que hacerlo de forma responsable para que nuestro cuerpo no sufra. Lo mejor es mejorar sin sufrimiento, y eso se puede lograr con constancia y cambio de hábitos. Muchas veces pedimos más y más y llevamos el cuerpo al extremo.

Cada vez que vean la frase “como llegar al verano… “de tal o cual manera, cambien de reel, de canal o lo que estén mirando, ¡el camino no es por ahí!



Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP6764 / Comunicadora

En redes me encontrás como @alegrizar Instagram/Facebook /Tiktok

