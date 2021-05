Como todos los establecimientos, la Escuela 8 abrirá con rotaciones mínimas de docentes

15 mayo, 2021 Leido: 356

La directora de la Escuela Nº 8 de Tres Arroyos, Mariana Roncal, explicó por LU 24 que, a diferencia de lo que ocurrió en 2020, estar en Fase 2 no implica el cierre absoluto de los establecimientos educativos. “Se prevé escuelas abiertas con rotaciones mínimas de docentes, siempre del equipo directivo, para poder realmente hacer que en esta suspensión temporal de las clases presenciales la continuidad pedagógica se pueda seguir garantizando en los chicos”, afirmó.



“En la comunidad que dirijo la mitad de los estudiantes no tiene acceso a la conexión”, indicó. Por este motivo, dijo que “vamos a tener la escuela abierta durante tres días con una rotación mínima de docentes, que estarán en la institución con la carga horaria habitual, para que los chicos que no tengan conectividad puedan pasar un ratito a buscar tareas, actividades en formato papel y continuar con sus aprendizajes”. En tanto, señaló que quienes cuentan con conectividad van a tener clases virtuales todos los días sin modificar la carga horaria.

La Escuela Nº 8 “República Dominicana”, ubicada en Colón 950, tiene una matrícula de 300 alumnos, en dos turnos.

