Como un tren: Olimpo venció 4 a 0 a Ferroviarios de Balcarce (video)
En su tercera participación en el Torneo Federal Amateur, Olimpo goleó a Ferroviarios de Balcarce y sumó su segunda victoria consecutiva.
Síntesis:
Olimpo (4): Agustín Ezama; Enzo Di Rocco, Kevin Gauto, Fernan Rodríguez, Sebastián Allema; Gino Romito, Lautaro Domínguez, Manuel González, Axel Mink: Sebastián Fuertes y Franco Gutiérrez.
DT: Guillermo Orsili.
Ferroviarios -Balcarce- (0): Ulises Juárez; Alexis Villalba, Rodrigo Machado, Vinicius Alonso, Valentín Requena; Santiago Sayago, Tomás Fernández, Matías Sosa, Santiago Charmelo; Ignacio Ayala y Maximiliano Andrade.
DT: Gustavo Galera.
Goles en el primer tiempo: Romito, Franco Gutiérrez.
Goles en el segundo tiempo: Franco Gutiérrez, Mardones.
Cambios en Olimpo: Viloria por Gutiérrez, Mardones por Romito, Urbistondo por Mink, Cardenas por Allema, Stessens por González
Cambios en Ferroviarios: Villalba por Sayago, Juárez por Andrade, Charmelo por Fernández
Tarjetas en Olimpo: no hubo
Tarjetas en Ferroviarios: amonestado, Matías Sosa.
Incidencias: Maximiliano Andrade erró un penal para Ferroviario en el segundo tiempo, cuando el partido estaba 2-0.
Árbitro: Gonzalo López acompañado por Rodrigo Valdez y Fermín Morales (Terna de Ayacucho).
Juega Ciclista en Tandil
Este lunes, jugará el otro representante de nuestra Liga Regional Tresarroyense: Huracán Ciclista. Será en condición de visitante, ante Grupo Universitario en Tandil y a partir de las 20:00 horas.
El próximo compromiso de ambos equipos será: Olimpo recibiendo a Huracán Ciclista, en la revancha del duelo local, y Ferroviario siendo local en Balcarce de Grupo Universitario.
Esto se disputará el próximo fin de semana.