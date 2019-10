Compartimos la historia de un tresarroyense radicado en Europa: El placer de viajar sin fecha de regreso

El joven tresarroyense Silverio Yanuzzio, se encuentra recorriendo Europa y conociendo nuevos destinos desde hace dos años. Radicado por el momento en España, ya que según aduce “es estar cerca de todo”, dialogó con nuestra emisora e instó a la gente a viajar en cualquier momento y oportunidad de la vida.



“Hace dos años que me vine. Mis viejos me inculcaron siempre de chico a viajar por suerte. Era como algo que tenía pendiente conocer por estos lados. Estudie cocina para tener una herramienta para estar afuera y ni bien lo terminé me fui a trabajar al sur y de ahí a Europa. Viajar es lo que más me motiva y la facilidad de estar en España es que estas cerca de todo”, sostuvo.

Actualmente comparte las horas junto a su madre Cecilia, que llegó de visita y mencionó que juntos ya recorrieron de manera “gasolera” lugares como Italia, Croacia, Eslovenia, Austria, Eslovaquia, Holanda y Bélgica, en tren o colectivo, y alojándonos en lugares para compartir experiencias. “De todos los sitios conocidos, Viena es el lugar que más me impactó, por todo lo que ostenta”.

Muy a pesar de sus amigo y familia, Silverio anticipó: “No me veo en Argentina en el corto plazo. Siento que tengo mucho por descubrir y aprender todavía”, indicó.

Por otro lado, se refirió a la situación social y política que se registra en España y manifestó: “No estoy muy al tanto, pero los catalanes son testarudos y no les importan las consecuencias y se olvidan que del otro lado hay gente que no tiene ni idea de lo que está pasando y hay consecuencias”.