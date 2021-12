Completan esquema vacunatorio en residencias de larga estadía

El Ministerio de Salud provincial comenzó un operativo de vacunación en geriátricos con dosis de refuerzo contra el Covid 19, expandiendo de este modo el esquema de inmunización.

Facundo Elgart, uno de los responsables del operativo a nivel local, dijo: “estamos muy contentos, la semana pasada iniciamos con cuatro geriátricos bastante numerosos, y continuamos sin pausa para completar la tercera dosis de vacunación en todas las residencias de larga estadía, que son 36 en total, incluyendo de las localidades. Recordamos que vacunamos a residentes y trabajadores, y estamos aplicando Astrazeneca, para completar los esquemas”.

Por otra parte, la difusión de la necesidad que todos estén vacunados estaría dando sus frutos, “en estos días nos ha sorprendido gratamente la presencia de personas que no tenían dosis aplicadas y que se acercan espontáneamente para iniciar los esquemas vacunatorios, en definitiva es algo para cuidarnos entre todos, lo importante es no dejar de hacer prevención y seguir con las medidas sanitarias correspondientes”, sostuvo Elgart.

En lo referido a su rol de edil y su desempeño simultáneo al frente de la oficina de PAMI local, el funcionario dijo: ”me dieron la responsabilidad desde mi Agrupación de desempeñar los dos roles, no existe inconveniente alguno para que no pueda hacerlo, estoy esperando que se resuelva lo de las comisiones para hacer mi declaración jurada de horarios, y en mi primer día de concejal presenté mi renuncia al cobro de la dieta como corresponde”.

En cuanto a sus objetivos, Elgart sostuvo que sus objetivos desde su vocación no son particulares, sino colectivos, “considero que tenemos que tener un Concejo deliberante abierto, que se pueda debatir y consensuar, tener un poco más de respeto por el vecino discutiendo sobre sus necesidades, los temas menores quedan en el ambiente de la política”.

