Complicado panorama para las agencias de turismo plantea el Coronavirus

13 marzo, 2020

Luego de trazar un panorama respecto a la crisis producida en el sector del turismo internacional ante la declaración de la pandemia por Coronavirus, desde CAMBEX S.A., indicaron a LU 24 que como se anticipara oportunamente, hay viajeros que regresaron del exterior y se encuentran guardando cuarentena domiciliaria, medida que también deberán tomar quienes se encuentran en estos momentos viajando.

Quien habló con la radio fue Graciana Echevarría, e indicó que “nos vamos informando permanentemente con los operadores, ya que esto cambia minuto a minuto como las indicaciones o la operatoria de los servidores; en este momento no estamos pasando una cosa distinta que todos los sectores económicos, estamos en esta crisis, viendo cómo va evolucionando esto, pero la gente que tiene sus destinos contratados está viendo distintas alternativas de poder hacer cambios, en cada caso en particular se está procediendo de manera diferente, a distintos destinos, para gestionar nuevas fechas de viaje”.

Respecto al panorama de ventas de distintos paquetes, Echevarría opinó: “Luego de las resoluciones del nuevo gobierno a partir del impuesto del 30% mermaron las ventas un poco, pero había salidas tanto al exterior como al interior del país, por ejemplo al Caribe, un destino muy solicitado, y como dije, bastante salida al centro de la Argentina”.

“Por suerte compañías aéreas y operadores de turismo están poniéndose al hombro la crisis y no están cobrando penalidades, no es algo que uno decide por sí mismo, sino por la crisis que se está viviendo, ya que no están cobrando tampoco diferencias de tarifas en las distintas compañías aéreas o la hotelería, y también lo relativo a la asistencia al viajero, contempla el tema del Coronavirus”, finalizó.

