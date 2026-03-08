Compromiso y trabajo conjunto, en el Acto Oficial de la Fiesta del Trigo

Se llevó a cabo, de manera previa al desfile institucional por Avenida Ituzaingó, el Acto Oficial en el palco instalado a tal efecto sobre la mencionada arteria, en el pleno del predio de la Fiesta Provincial del Trigo, que de este modo dejó inaugurada la 57ª edición.

Se contó nuevamente con la asistencia del ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien ya había participado de la Mesa Redonda el pasado viernes, recibido por el intendente Pablo Garate.

También se hicieron presentes autoridades del gabinete municipal, encabezadas por su jefe, Julio Federico, la presidenta del Concejo Deliberante, Mara Redivo, integrantes del cuerpo deliberativo, Consejeros Escolares, autoridades Consulares, policiales, representantes de instituciones, autoridades consulares y el público que dio el marco necesario para vivir el inicio del último día de la fiesta triguera de la Provincia.

Se entonaron inicialmente las estrofas del Himno Nacional Argentino, para dar paso luego a los discursos del intendente, el ministro y se procedió a la entrega de la Espiga de Oro (ver aparte).

Tras la distinción otorgada por el Centro Regional de Ingenieros Agrónomos al profesional Pablo Roncallo, personal del Escuadrón de Caballería con asiento en Tres Arroyos, pidió al intendente Garate Seguidamente, se pidió la autorización para iniciar el desfile institucional, y se realizó el tradicional “Toque de reja”.

