Comulgó con proyectos de Pablo Garate y renunció a la Comisión Directiva del radicalismo local

Ángeles Fitzsimons es una vecina de Claromecó, que decidió renunciar a la Comisión Directiva de la UCR tresarroyense y adherir al proyecto político de Somos Tres Arroyos que conduce Pablo Garate.

“Soy de Olavarría y elegí Claromecó como lugar de vida; estoy afiliada hace más de 15 años a la UCR y formaba parte de la Comisión Directiva y renuncié hasta el mes de abril en que informé y luego envié una carta comunicando la decisión”.

“Sigo siendo radical y debo explicar que la idea de Somos Tres Arroyos es una idea plural donde entramos todos, y creo que tengo que comulgar con la mirada, el proyecto, las ideas, la sensibilidad y el timing social que se está teniendo”, expresó.

“Tenemos que cambiar el perfil de los políticos”

“Vengo de una larga militancia en la UCR: participé en las internas, pasé las elecciones generales desde hace muchos años, y vengo de formar equipos de trabajo, que es algo fundamental y me encontré con realidades totalmente distintas a al tipo de militancia y fue muy difícil comulgar con ellas, creo que tenemos que dejar atrás la política personalista, individualista, donde nos importa más el cargo o el sillón que vamos a defender, son cosas que ya no van, la sociedad no tiene lugar para eso y el ciudadano reclama otra cosa, tenemos que cambiar el perfil de los políticos”.

“Si somos democráticos,cada uno se planta en el lugar que se siente cómodo”

“Ocupé la Banca Ciudadana en el Concejo Deliberante y presente un proyecto superador, esa es mi filosofía de vida, y si somos democráticos, cada uno se planta en el lugar que se siente cómodo; terminaron las elecciones y no me sentí cómoda con esa forma de hacer política. Sigo siendo radical y afiliada al radicalismo pero me sumo a un grupo de personas que quieren cambiar Tres Arroyos, que quieren pensar en proyectos para la gente y eso es natural para mí: presentar proyectos, que es lo que teníamos que hacer todos”, dijo.

“El día que me reuní por primera vez con Pablo Garate fui con cuatro proyectos diferentes para hace y mejorar por Claromecó, yo presente a los representantes de mi partido y cuando escuche que presentan proyectos como la formación de concejales, ese es un proyecto personal mío ya que considero que los representantes deben formarse y eso debe hacerlo el partido político y cuando lo vi presentado me reía, primero tienen que recorrer las calles y tener sensibilidad”, afirmó.

Dejar las mezquindades políticas de lado

Sobre la posibilidad de convocar a personas en Claromecó y presentar proyectos en esa localidad, Fitzsimons dijo que “estuve acompañando a Matías Fhurer en la interna, y lo hablaba con Carlos Ávila el otro día: creo que en ese sentido piensa en dejar las mezquindades políticas de lado; estamos pasando momentos muy sensibles como para que realmente el ego político tape lo fundamental y lo prioritario que implica el político en sí: vocación de servicio para el bien común”.

“Se crece con el otro que piensa diferente a mí”

“He trabajado con diversidades muchísimos años, y pienso que se crece con el otro que piense diferente a mí, porque ése es el que me va a permitir mirar esta realidad desde otra perspectiva y ahí es donde realmente crecemos”, concluyó.

