Comunicado de Alternativa Justicialista: “El odio no tiene límites”

22 julio, 2022 Leido: 270

La agrupación “Alternativa Justicialista” dio a conocer un comunicado titulado “El odio no tiene límites”, en el que aportan su mirada sobre la coyuntura política y económica actual.

“Con redundancia explícita, sin atrever a ruborizarse, la derecha reaccionaria de la mano de los odiadores seriales, continúan machacando por una devaluación y cambio de rumbo económico, a sabiendas que el mismo volverá a caer sobre la espalda de los trabajadores -que han construido y construyen este país con su esfuerzo diario- y los más necesitados y vulnerables

Utilizan todos los medios a mano: corridas financieras, desabastecimiento, remarcación indiscriminada (reconocida por el CEO de una de las cadenas de supermercado más importantes del interior), retención indebida de créditos internacionales ya otorgados, prostitución del sistema judicial, etc, etc, etc. El monopolio de la desinformación, con el “gran diario argentino” y sus más de 300 señales diseminadas a los largo y ancho del país, más la “tribuna de doctrina” cómo mascarones de proa, son las herramientas utilizadas para enfrentar a buena parte de la sociedad con el gobierno democráticamente elegido y al que aún resta gestionar un tercio de su mandato.

Poco pueden ofrecer quienes mintieron descaradamente para acceder al poder y que al llegar hicieron EXACTAMENTE LO CONTRARIO a lo prometido, SIN PANDEMIA y SIN GUERRA mediante. Ya conocemos sus nombres: Macri, Milei, Espert, Rodríguez Larreta, Carrió, SRA, CRA. Conocemos sus recetas: persecución de opositores políticos y sindicales, desocupación creciente para que el trabajo sea la variable del ajuste salarial a la baja, quita de beneficios médico asistenciales al sector pasivo, cierre de escuelas, y cuando algún sector se les “plante”… Garrote, garrote y garrote.

Estamos en un momento delicado de la economía, NO LO NEGAMOS. Pero tenemos mucho para exhibir: crecimiento de la economía en un 7.4 % interanual, tasa de desocupación de menos de un dígito, actividad industrial creciente, niveles de actividad turística récord, más de 5000 obras de infraestructura en marcha a nivel nacional, Plan PROCREAR, prórroga de la moratoria previsional, Plan CREA a nivel provincial con 50000 creditos para refacción de viviendas, recuperación del sistema ferroviario, por citar algunos ejemplos…

No dejemos que nos gane la desazón.

La operación que pretende desestabilizar está en marcha.

Abramos los ojos y no permitamos que se salgan con la suya”, finaliza el comunicado.

