Comunicado de la Asociación de Productores del Partido de Adolfo Gonzales Chaves

27 diciembre, 2019 Leido: 31

La Asociación de Productores del Partido de Adolfo Gonzales Chaves emitió un comunicado en el que expresan que el Ejecutivo chavense pretende aumentar un servicio que no brinda, en referencia a la Tasa Vial, y desde el Concejo Deliberante dos bloques se negaron a recibirlos.



“El próximo lunes 30 a las 8 horas, seguramente por el voto de la mayoría de los concejales se votará el aumento de la Tasa Vial, sin importar si los trabajos que permitan circular sin peligro por los caminos del distrito se llevan a cabo o sólo se utiliza esta Tasa con un fin recaudatorio sin prestar el correspondiente servicio”, aseguran.

El comunicado es el siguiente:

EL EJECUTIVO CHAVENSE PRETENDE AUMENTAR UN SERVICIO QUE NO BRINDA Y DESDE EL HCD DOS BLOQUES SE NEGARON A RECIBIRNOS

Ante la casi inexistente prestación del servicio de conservación de los caminos rurales, ante la carencia de un plan de trabajo que contemple las prioridades de reparaciones en la totalidad del distrito y ante el pedido de aumento de la Tasa Vial por parte del ejecutivo municipal, es que nuestra Comisión Directiva solicitó, el día 18 de diciembre, una reunión urgente con los representantes de todos los bloques del Concejo Deliberante de Adolfo Gonzales Chaves.

En la mañana de hoy, ante la suspensión de la reunión prevista para el lunes 23 de diciembre a la cual asistimos, el Bloque Oficialista y el bloque de la Unión Vecinal se negaron a recibir a integrantes de la Comisión Directiva y a su Presidente Jorge Fernández.

También, cabe aclarar que el día 18 de agosto a pedido del Intendente Municipal y del Concejal Miguel Milesi, mantuvimos una reunión, en instalaciones de nuestra Asociación, en la cual nos informaron que estaba próximo a llevarse a cabo un proyecto de sectorización del distrito, el cual hasta el día de la fecha no ha sido implementado.

El próximo lunes 30 a las 8 horas, seguramente por el voto de la mayoría de los concejales se votará el aumento de la Tasa Vial, sin importar si los trabajos que permitan circular sin peligro por los caminos del distrito se llevan a cabo o sólo se utiliza esta Tasa con un fin recaudatorio sin prestar el correspondiente servicio.

Tenemos el triste privilegio de tener los peores caminos rurales de la región y sólo con el aumento de la Tasa Vial esta situación no se revierte. Así lo confirma el incremento del 88% en el año 2016, del 50% en el año 2018 y del 32% en el año 2019.

COMISIÓN DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL PARTIDO DE ADOLFO GONZALES CHAVES

Volver