Comunicado de la CGT de Tres Arroyos y convocatoria homenaje para el 1ero de mayo

28 abril, 2023

Estando a finales del mes de abril, se acerca un nuevo día del trabajador y desde la CGT de Tres Arroyos, que tiene como secretarios generales a Adolfo Olivera y a Hugo Salaberry, lanzaron un comunicado que enuncia:

El mundo está en el umbral de un nuevo tiempo, algo nuevo vendrá. Ya no se soporta más tanta opresión del poder económico, ya no se soporta más la hipocresía de una importante porción de la clase política, ya no se soporta más las viejas recetas de ajuste y un mundo con ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Una realidad de la que los de más abajo somos siempre víctimas, pero de la que todos somos un poco responsables. Algunos por codiciosos, por corruptos, por ineptos, otros muchos por individualistas, por cobardes, por tibios, por indiferentes, tal que hemos llegado al extremo que ya no es un privilegio tener un buen sueldo, tener un alto cargo en una empresa, sino que el privilegio es tener empleo.

En un país tan rico como injusto, donde el antídoto para no habernos convertido en cenizas, es sin duda el movimiento obrero. Hoy nos cabe la inmensa responsabilidad de no dejar avanzar a la derecha que está haciendo estragos en el mundo y siempre está agazapada detrás de cada corrida cambiaria, de cada crisis económica –provocada por ellos mismos- en busca de quedarse con todo.

Ya sabemos que vienen por nuestros derechos, lo intentaron en el 2015 llegando al poder con un mensaje mentiroso y haciendo todo lo contrario cuando tomaron el mando. Ahora ya no tienen pudor y dicen claro lo que piensan hacer, destruir las leyes que protegen al trabajador, achicar Estado –es decir menos recursos para la gente-, entregar nuestra soberanía monetaria a EE.UU. dolarizando la economía, entre otras “genialidades” tan viejas como nefastas.No tenemos que olvidar que nos llevaron de vuelta al Fondo Monetario Internacional –a eso vinieron- y ahora pasean por los canales de televisión amigos, como si nada tuvieran que ver.

Quizá debamos aprender de una vez y para siempre que esta realidad no admite división entre los trabajadores, no importa el signo político, los derechos son de todos y los tenemos que cuidar. Debemos defender cada derecho ganado y sostener la lucha por un país más justo, que todos los trabajadores accedan a los mismos derechos. Que cada niño que nace en esta bendita tierra, tenga las mismas posibilidades sin importar su clase social o el lugar en el que le tocó nacer.

La fuerza de los ideales y de la lucha permanente es la única que hoy nos permite dejar un mensaje de esperanza entre tanta mediocridad e injusticia. Sabemos que es posible porque alguna vez los trabajadores pudimos dar vuelta la historia, y podemos hacerlo de nuevo. Pero para ello cada uno tiene que hacer lo suyo. No alcanza con los dirigentes, no alcanza con la voluntad, hace falta compromiso y participación, para entre todos empezar a caminar un destino distinto y el que todos los trabajadores nos merecemos.

Tal vez se está agotando el tiempo de los administradores, de los técnicos, de los políticos y dirigentes con “cintura”, de los economistas, tal vez esté llegando el tiempo de dar mas lugar a los ideales. Tal vez no paso de moda eso de defender una idea porque se cree en ella, de hacer lo correcto en lugar de lo que conviene. Es tan difícil como posible. Siempre está en nosotros.

Finalmente, lanzaron una convocatoria para este lunes y la misma explica: “La CGT Regional Tres Arroyos invita al homenaje a los trabajadores fallecidos que se llevará a cabo el lunes 1ro. de mayo en el cementerio local. Se convoca a las 11 horas en la entrada de la necrópolis para concretar la ofrenda floral a las 11.30 horas.”

