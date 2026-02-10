Comunicado de la CGT local: “El movimiento obrero se opone a esta reforma laboral por considerarla regresiva”

A través de un comunicado de prensa, la CGT local se expresó respecto de la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional: “Los derechos, se categorizan por generación. Esta denominación no simboliza que la última generación sea mejor que la primera, expresa que los derechos son progresivos, es decir, los nuevos derechos que va conquistando la sociedad, se suman a los ya establecidos, mejorándolos y ampliándolos-

Esta reforma laboral pretende instalar el banco de horas, fraccionar las vacaciones, ampliar de 8 a 12 hs la jornada laboral, crear un Fondo de Asistencia laboral con un 3 % sobre las remuneraciones, aumentar a 6 meses el periodo de prueba, habilitar paritarias por empresa o región. Estos son algunos de los ítems que demuestran la regresividad del proyecto.

La regresividad es anticonstitucional. Las sociedades son dinámicas, van produciendo cambios. A modo de ejemplo, se puede mencionar la Constitución Nacional, que ha tenido reformas; los mismos códigos penal y civil han ido teniendo cambios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y en pos de una sociedad más justa.

Los derechos laborales se caracterizan por haber sido conquistados mediante muchas luchas y resistencias populares, con grandes costos de vidas y sufrimiento. Es bien sabido de la oposición de los grupos económicos concentrados, al avance en beneficio del hombre del trabajo.

Se toma como argumento, entre otros, que en la actualidad con el trabajo digital bien se puede aumentar en cuatro horas la jornada laboral, cuando desde lo científico está demostrado que el buen vivir implica la jornada de 24 hs dividida en tres partes, una a laborar, otra a la recreación y otra al descanso. Esta división está plasmada en el derecho laboral.

El trabajo dignifica a la persona por el salario. Esta reforma implica los mismos a la baja, afectando la normativa de las paritarias y los convenios colectivos de trabajo, que, como nuevo modelo, podemos decir, pretende reducir el cálculo indemnizatorio, excluyendo conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios, estableciendo un periodo de prueba de 6 meses, se pretende eliminar la ultraactividad, lo que vale decir: los CCT dejarán de tener vigencia automáticamente al vencer, y que, de no renegociarse, se aplicarán condiciones mínimas legales, dando más flexibilidad a las empresas para negociar condiciones laborales-

Estas pautas puntuales, son más que claras sobre el espíritu de esta reforma.

Esta, encontrara al movimiento de todos los trabajadores una vez más en la calle, resistiendo y defendiendo todas las conquistas.

No a la regresividad, si a la progresividad de los derechos”.

El comunicado está firmado por el Secretario General Rubén Carabajal, la Secretaria Adjunta Noelia García y el Secretario Adjunto Juan D´Annunzio.

