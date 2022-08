Comunicado de la CGT Tres Arroyos en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner

23 agosto, 2022 Leido: 223

La CGT Regional Tres Arroyos informó que “adhiere enfáticamente al comunicado expresado por nuestra entidad madre sobre la persecución política judicial sufrida por nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el que reza:

“UN GOBIERNO NACIONAL, ELECTO DEMOCRÁTICAMENTE, NO PUEDE CONSIDERARSE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, rechaza la absurda calificación jurídica acusatoria impulsada por la fiscalía en contra de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ejercicio de un mandato constitucional. Los actos de gobierno a cargo de la máxima autoridad de la Nación realizados por el mandato popular no pueden constituir el vínculo que soporte un agravante para la calificación de una acusación sin sustento. No hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito. El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el Peronismo. Esperamos que se haga justicia y los jueces desestimen la antojadiza acusación”.

Asimismo, el Consejo Directivo local afirmó: “Desde la CGT Tres Arroyos repudiamos en forma tajante el lawfare que está padeciendo con ayuda de algunos medios de comunicación masiva, derramando su odio en las personas. Es por eso que pedimos que cesen este tipo de acciones detestables porque queremos y nos merecemos vivir en paz y justicia en igualdad de condiciones para todos y todas”.

Volver