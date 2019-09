Comunicado de la CGT Tres Arroyos por el Día Del Jubilado

La CGT regional Tres Arroyos emitió un comunicado en alusión a la fecha por la que se celebra el Día del Jubilado. A continuación la nota:

El 20 de setiembre de 1904 se sancionaba la Ley 4349, que daba creación a la “Caja nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores estatales” que establecía un beneficio previsional para los trabajadores del estado nacional.

Con la sanción de la ley mencionada, se comienza a dar cobertura a la vejez de los maestros, empleados del Banco Nación, Banco Hipotecario, y ferroviarios, entre otros. La forma de operar de la misma era con aportes “tripartitos” y se acordaban los mismo entre el estado, los sindicatos y –en algunos casos- empresas privadas; esta cajas tenían la potestad de fijar el monto del aporte así como la edad jubilatoria.

Con el devenir de los tiempos, nuestro régimen previsional –reservado en sus orígenes a un escaso sector de trabajadores- fue aumentando y perfeccionándose hasta alcanzar a casi el 97% de la población en edad de jubilarse.



Esto no fue casual; fue el resultante de la instauración de una política de estado que consciente de su responsabilidad histórica puso en marcha diversos mecanismos de redistribución del ingreso que logró, mediante la PAD (Prestación Anticipada por Desempleo) primero, la implementación de distintas moratorias (mecanismos que facilitaron completar la cantidad de años de aportes faltantes a trabajadores que fueron tenidos “en negro” por sus empleadores) y el régimen simplificado para trabajadores del servicio domésticos (SDM) después, llevar la cobertura del 66 % en el 2003 al 97 % en agosto del 2015. Esto en números reales significa que durante una década más de dos millones de argentinos accedieran a una jubilación.

Hoy vemos con estupor como se ha degradado la situación. Al igual que el resto de la población, la clase pasiva ve atacada de manera permanente y sistemática su diario vivir con un proceso de ajuste que pareciera no tener fin. Se recortó a valores ínfimos el acceso a medicamentos vitales así como el suministro de prótesis e implantes (de cadera entre otras) se redujo de manera alarmante el sistema de movilidad, se prostituyó el concepto de “haber mínimo” con la implementación de la PUAM, desacierto jurídico pergeñado por insensibles funcionarios que cristalizaron en ese engendro su anhelo de diferenciar a los desprotegidos entre sí y castigar a los que a lo largo de su historia laboral han sufrido estar desempleados o subempleados. Esto último lo afirmamos dado que el haber de quien está condenado a la percepción de esta aberración jurídica representa el 80 % de un “haber mínimo” lo que ha modificado en la práctica al principal de ambos.

Así vemos asombrados que mientras una familia necesita más de $ 33.013 para no ser pobre o $ 13.258 para no ser indigente, el haber mínimo jubilatorio no llega a la más baja de las dos, sumiendo a la gran cantidad de nuestros jubilados a “arreglarse como pueden” o a ser “ayudados por sus hijos”.

Por último, asistimos diariamente a la liquidación artera y silenciosa del FGS (Fondo de garantía de sustentabilidad) único reaseguro de la continuidad del sistema el que ha perdido, bajo la gestión actual, la friolera de más de U$S 29.000.000.000, según estudios efectuados con rigurosa objetividad por la propia ANSES (https://www.pagina12.com.ar/142372-ni-el-fondo-de-los-jubilados-va-a-quedar) que demuestran el despilfarro que se hizo del mismo para alimentar la especulación financiera de unos pocos amigos del gobierno.

Pero nada es eterno; en octubre podremos dar vuelta la página y regresar a tiempos en que comer todos los días no era inalcanzable y muchos menos un lujo. Tiempos en donde no se deba dar prioridad a “…que medicación se toma…” o “…que se deja en el mostrador de la farmacia...”

Podemos dar vuelta la página y regresar a tiempos en donde vivir dignamente sea lo normal para todas y todos.

FELIZ DIA DEL JUBILADO!!!!!