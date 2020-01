Comunicado de la Cooperativa Obrera sobre implementación del Programa Precios Cuidados

La Cooperativa Obrera emitió un comunicado en donde informa a sus asociados la implementación del Programa Precios Cuidados y los productos que se encuentran en el listado 2020.



Los mismos se encuentran señalizados en las góndolas con el precio sugerido, y en los casos de productos que no trabaje La Cooperativa o que -por razones ajenas a la entidad- no se consigan en esta región, serán reemplazados temporalmente por productos alternativos respetando calidad y precios estipulados en el programa.

Asimismo indicaron que para facilitar la ubicación de estos productos, en el ingreso de cada sucursal se encuentra disponible un listado actualizado de la totalidad de productos que componen el programa, y de su reemplazo provisorio en caso de no contar con el artículo original.

A continuación el comunicado completo:

En relación al nuevo listado de productos 2020 del Programa Precios Cuidados, la Cooperativa Obrera informa que hará el máximo esfuerzo para continuar implementándolo como lo hace desde su lanzamiento en el año 2014, ya que lo considera una alternativa más para beneficiar la economía familiar de sus asociados.

La mayoría de los artículos de este nuevo listado presentado por el gobierno nacional el 7 de enero, ya están señalizados en las góndolas de La Coope, con el precio sugerido.

En los casos de productos que no trabaje La Coope o que -por razones ajenas a la entidad- no se consigan en esta región, los reemplazaremos temporalmente por productos alternativos respetando calidad y precios estipulados en el programa, mientras que vayamos tomando contacto con sus fabricantes e incorporándolos a nuestras góndolas.

Para el cumplimiento de la totalidad del programa, dependeremos íntegramente de los cupos de abastecimiento que nos asignen los proveedores, y en los casos en los que la entrega no sea la solicitada, te lo informaremos en la góndola especificando el nombre de la empresa proveedora e informando inmediatamente a la Secretaría de Comercio Interior.

Para facilitar la ubicación de estos productos, en el ingreso de cada Sucursal se encuentra disponible un listado actualizado de la totalidad de productos que componen el programa, y de su reemplazo provisorio en caso de no contar con el artículo original.

Además, los productos cuentan con una identificación en góndola con los colores del Programa Precios Cuidados

Por último, recomendamos SIEMPRE prestar atención a otras marcas que no figuran dentro del listado oficial, porque es probable que en La Coope haya opciones más convenientes para la economía familiar.

