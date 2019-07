Comunicado de la UCR Tres Arroyos por el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa

La UCR Tres Arroyos emitió un comunicado por el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa remarcando su dimensión humana y política.

A continuación la nota completa:

Hoy 9 de Julio de 2019 a las 7 de la mañana, falleció el ex presidente Dr. Fernando de la Rúa a la edad de 81 años. Hasta aquí la nota necrológica, pero este Comité quiere recordarlo en su dimensión humana y política.

Nacido en Córdoba, nieto de un inmigrante gallego que hiciera fortuna, lo que permitió a su padre estudiar derecho, carrera en la que se destacó marcando su camino en la vida.

Continuando ese mandato familiar, estudió Derecho en la Universidad de Córdoba donde se recibió a los 21 años de edad con medalla de oro, demostrando tempranamente su capacidad intelectual.

Siempre militó en el radicalismo y se incorporó a la vida pública durante el gobierno del Dr. Arturo Ilia. Comenzó así una larga carrera política que lo contó como senador siendo muy joven, lo que le valió su sobrenombre de Chupete.

Fue candidato a vicepresidente, logrando la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cargo que desempeñó con eficiencia y por el cual es recodado de ese modo por los vecinos porteños.

Luego ganó la presidencia de la Nación integrando el llamado FREPASO en compañía del peronista Chacho Álvarez, quien renunció dejándolo en soledad, debilitando su gobierno.

Lamentablemente esta presidencia quedó en el imaginario popular como el fracaso de un gobierno débil e inoperante, sin tener en cuenta las razones económicas que nos llevaron a ello y que sería muy largo de enumerar.

Este fracaso llevó a acuñar el famoso “Que se vayan todos”, mostrando el descontento contra la clase política que en cierta medida aún continúa.

Esta caída sumió al país en una crisis económica de magnitud superlativa, que aún hoy, no logramos superar.

Dicho esto, nosotros queremos destacar la correcta conducta personal del ex presidente que, fue juzgado y sobreseído por la supuesta contratación de un jardinero, cuestión esta que parece ridícula cuando vemos las causas por corrupción que se están tramitando en estos momentos y que parecieran no afectar las posibilidades electorales del peronismo.

Por último es de destacar que el ex presidente fue un hombre ético, respetuoso de las Instituciones de la República, como debe ser un radical auténtico, que nuestro partido se enorgullece y exalta dichos valores a través de sus 128 años de historia.