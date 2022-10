Comunicado del Gobierno bonaerense lamentando el operativo policial en Gimnasia-Boca

7 octubre, 2022

El gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof reconoció que el operativo realizado durante el partido que iban a disputar Boca y Gimnasia y Esgrima de La Plata “no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron” e indicó que se ordenó apartar al jefe policial que estuvo a cargo.

El Gobernador instruyó al Ministro de Seguridad para que el Jefe del Operativo sea inmediatamente apartado y para que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo. Hay que respetar el accionar de la Justicia para que se determinen las responsabilidades de los hechos ocurridos y “seremos estrictos con las sanciones de quienes no hayan cumplido su deber”, señaló el comunicado.

Además, informaron sobre el estado de salud de los heridos producto de la represión policial en las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo y sostuvieron que la mayoría ya fueron dadas de alta. También admitieron que el operativo realizado no fue capaz de brindar seguridad a quiénes asistieron. Y concluyeron: “Nos comprometimos a transformar la Policía de la Provincia, a mejorar su condiciones laborales, su equipamiento y su formación para darle un mayor grado de profesionalidad. En ese camino estamos, claro que falta mucho aún, pero no vamos a permitir que se incumplan normas básicas establecidas para el desempeño de las fuerzas de seguridad”.

