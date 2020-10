Duro el Movimiento Vecinal contra Laura Aprile y Fabiano

En un comunicado hecho público, el Movimiento Vecinal de Tres Arroyos replicó declaraciones y comunicados de Laura Aprile y Roberto Fabiano, legisladores de Juntos Por el Camrio.

Dicen: “Lejos de pretender politizar la dura situación que nos toca transitar como sociedad, tenemos la necesidad y la obligación de repudiar las declaraciones del concejal de Juntos por el Cambio, Roberto Fabiano, compartidas por la diputada Laura Aprile, acerca de la posición de su grupo político respecto de la últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo Municipal tendientes a disminuir la circulación del virus COVID 19.

Tal como menciona Fabiano en los medios locales, el Intendente se reunió con los concejales de Juntos por el Cambio Soledad Cadenas, Roberto Fabiano y Enrique Groenemberg, a pedido de este último quien es presidente del bloque, para exponerles las nuevas medidas que debían tomarse, recordándoles que Tres Arroyos avanzó con aperturas aún antes que lo hiciera la provincia, ya que el intendente siempre tuvo en claro que resulta imprescindible equilibrar la actividad económica con la situación sanitaria. Cada una de las aperturas se fue realizando, sin dejar de acordar con cada uno de los rubros comerciales, que en caso de complicarse la situación sanitaria del distrito, las autorizaciones podían retrotraerse para regular lo sanitario.

Así es como llegamos a la fecha con un Parque Industrial trabajando a pleno y el comercio abierto casi en su totalidad, al igual que los talleres y el sector de la construcción.

Los concejales de Juntos por el Cambio, en modo alguno estuvieron en desacuerdo con dicha decisión, sino que expresaron su voluntad de trabajar juntos en beneficio de la sociedad tresarroyense.

Indudablemente, esto no pasó, sino todo lo contrario. Una vez más Fabiano borra con el codo lo que escribe con la mano, y haciendo gala del arte de la politiquería declara públicamente lo contrario que lo que dice en privado. Cuando estas actitudes se dan el marco de cuestiones habituales de gestión, dan bronca, pero cuando se perpetran en medio de la sensible y acuciante realidad que hoy le toca vivir al mundo en general y a Tres Arroyos en particular, indignan. Se utiliza la sensibilidad social para obtener un mísero rédito político, queriendo congraciarse con quienes están sufriendo de la manera más fácil e irresponsable posible.

Quizá nos habíamos olvidado de la irresponsabilidad de los dirigentes, pero Fabiano nos la hizo recordar. Y así, vuelve a nuestra mente los cuatro años de gestión de Juntos por el Cambio, años de olvido para nuestro distrito, de promesas incumplidas, de llamados nunca contestados, de gestiones nunca concretadas, en fin, de ausencia total del estado provincial y nacional.

Seguiremos gobernando por y para cada tresarroyense, en conjunto con personas que no especulan con réditos políticos estériles, aún hoy, en medio de una realidad nunca antes vivida en la historia moderna de la humanidad.

Muchas instituciones y personas que silenciosamente con su esfuerzo han aportado y siguen trabajando, han comprendido y se han comprometido en la acción en esta emergencia en forma desinteresada.

Párrafo aparte merece el personal de salud, público, privado y cooperativo que se encuentra en una situación límite aunando esfuerzos para poder atender a todos los vecinos que lo necesiten.

Nadie dice que es fácil, ni mucho menos que no podamos equivocarnos, pero nunca haremos política barata con la necesidad de la gente, y mucho menos, con la obligación de cuidarla.

De esto salimos juntos o no salimos. Cada cual que asuma la responsabilidad que le toca. Si la tiene”.

