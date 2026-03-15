Comunicado del PJ Tres Arroyos: No se vota este domingo al haber unidad

15 marzo, 2026 1

Ante reiteradas consultas sobre si debieran los afiliados justicialistas de Tres Arroyos concurrir a votar este domingo la elección de las nueva autoridades, desde el Consejo del Partido se emitió el siguiente comunicado:

“De acuerdo a lo resuelto por la Junta Electoral del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, bajo la resolución Nro. 40 que reza “en aquellos distritos donde fueron oficializadas listas únicas, podrá prescindirse del voto de los afiliados.

El Consejo del Partido Justicialista de Tres Arroyos resolvió prescindir del acto eleccionario.

Como consecuencia, la lista encabezada por Alejandro Barragán fue proclamada vencedora de los comicios internos, de acuerdo a lo que establece el artículo 10 del reglamento electoral y el artículo 65 de la carta orgánica”.

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