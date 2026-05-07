Comunicado del PJ tresarroyense a 107 años del nacimiento de Evita

7 mayo, 2026 97

El Consejo del Partido Justicialista emitió un comunicado para recordar a María Eva Duarte de Perón, Evita, a 107 años de su nacimiento, en el que resalta su figura como “una de las más trascendentales de la historia argentina, y columna fundamental del movimiento peronista”.

Seguidamente, realiza una descripción de las labores llevadas adelante por la “Abanderada de los humildes” y su compromiso con los que más necesitaban, transformando, según dicen, “para siempre la relación entre el Estado y el pueblo”.

El texto completo es el siguiente:

María Eva Duarte de Perón – 07/05/1919- 07/05/2026

Al conmemorarse un nuevo aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de Perón, el Partido Justicialista rinde homenaje a una de las figuras más trascendentales de la historia argentina y columna fundamental del movimiento peronista.

Evita encarnó con una intensidad única las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, convirtiéndose en la voz de quienes durante décadas habían sido relegados. Su compromiso inquebrantable con los trabajadores y trabajadoras, niños, ancianos, con las mujeres y los más humildes, transformó para siempre la relación entre el Estado y el pueblo.

Protagonista central de una etapa histórica de ampliación de derechos, su lucha fue decisiva en la conquista del voto femenino y en la consolidación de un modelo de país con inclusión social y movilidad ascendente. Su acción política y social sentó las bases de una Argentina más justa, donde la dignidad no fuera un privilegio, sino un derecho.

Hoy, en un contexto atravesado por dificultades económicas y sociales que golpean a amplios sectores de nuestra sociedad, el legado de Evita adquiere plena vigencia. Frente a las desigualdades, el deterioro del poder adquisitivo y la incertidumbre de muchas familias argentinas, sus convicciones nos marcan el camino: no hay justicia posible sin un Estado presente, ni futuro sin un proyecto que priorice al pueblo por sobre los intereses concentrados.

Como herederos de esa historia, desde el Partido Justicialista de Tres Arroyos reafirmamos nuestra responsabilidad de reconstruir la esperanza colectiva, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los derechos conquistados. Hoy a ciento siete años de su nacimiento, Eva Perón sigue siendo guía e inspiración. Su legado vive en cada militante, en cada trabajador y trabajadora, y en cada argentino y argentina que cree en una patria más justa, libre y soberana.

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