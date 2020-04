Comunicado del Sindicato de Trabajadores Municipales

El Sindicato de Trabajadores Municipales de nuestra ciudad emitió un comunicado por el que se da a conocer públicamente la situación de una trabajadora de nuestra ciudad.

Consultado el director Administrativo del Hospital, Lic. Diego Rodríguez, se informó a LU 24 que el tema está en conocimiento y que se envió a una asistente social para evaluar la situación y que mañana habrá una reunión con el servicio de cocina para reorganizar el trabajo y tratar de encontrar las soluciones de todos los que puedan tener un problema “insalvable” como el que es planteado.



El comunicado es el siguiente:

“El Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos manifiesta su preocupación frente a la falta de solidaridad de parte del Municipio Local, particularmente de las autoridades del nosocomio Municipal, frente a las circunstancias que particularmente le tocan vivir a una trabajadora que se desempeña en el Centro de Salud Municipal Dr. Ignacio Pirovano.

Lo cierto es que la compañera es madre soltera de 4 hijos menores, de gemelos de 2 años, otro de 6 y otro de 7 años los que, previo al decreto de aislamiento social y preventivo dictado por el Gobierno Nacional, con suspensión de clases unos días antes, asistían a la escuela y se alojaban en la guardería Frutillitas. Durante el lapso que ésta prestaba servicios para el Municipio, como en alguna oportunidad que podía una niñera.

Pues bien, no es necesario destacar que los 4 menores de edad deben ser asistidos y tener compañía de manera permanente, circunstancia que sólo puede ser cumplida por la madre, nuestra compañera, por razones obvias, frente al aislamiento social y preventivo. Ello es, primero, la compañera no cuenta con medios para pagar una niñera, nadie puede tomar dicho trabajo, y no cuenta (además de que está prohibido) común familiar que pueda hacer dicha tarea.

Todo ello, le fue explicado a la autoridad empleadora, en tiempo y forma, justificando las inasistencias, pero la misma, haciendo oídos sordos, llegando a la postre a advertirle a la trabajadora que si no se presenta a trabajar quedará cesante.

Frente a la “advertencia”, y con la intención y buena fe de conservar la fuente de trabajo (único medio de vida) la trabajadora concurrió primero el día sábado 18 de abril con sus hijos, puesto que como se dijo, no tiene con quien dejarlos al cuidado, y ahora, y ante una nueva “advertencia”, los niños quedarán solos en su domicilio, con el peligro que ello implica.

En primer término, hacemos responsables a las autoridades municipales de la salud y el bienestar de los hijos menores de nuestra compañera trabajadora durante las 6 horas en que prestará servicios.

No obstante, esperamos que el señor intendente, anoticiado de las circunstancias supra denunciadas, tome decisiones solidarias, las que se exigen en los tiempos que corren, para que luego de esta pandemia, podamos ser mejores”.

