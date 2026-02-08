Comunicado oficial de Cazadores sobre la descalificación de un participante

A través de un comunicado, el Club Cazadores dio a conocer los motivos por los que se descalificó al pescador bahiense que ocupaba el segundo lugar en la clasificación de Las 24 horas de la Corvina Negra.

En el texto indican: “El Club Cazadores Tres Arroyos lamenta profundamente la descalificación de una pieza capturada por un participante, tratándose de una situación que resulta incómoda y sensible para todas las partes involucradas.

Como institución, y en coherencia con nuestros valores, actuamos siempre con transparencia, responsabilidad y respeto por la verdad, interpretando y aplicando el reglamento vigente a fin de adoptar una decisión justa y fundada.

En este marco, se recibió una denuncia formal en la sede del Club, la cual fue instrumentada mediante acta notarial. Posteriormente, se labró una segunda acta notarial, con la participación de un testigo presencial que se encontraba en el lugar al momento de la extracción del pescado en conflicto. Toda esta documentación fue considerada en la deliberación realizada por la Comisión del Club, que resolvió conforme a los hechos verificados y a las normas que rigen la competencia.

Sabemos que este tipo de resoluciones no son sencillas, pero entendemos que son necesarias para preservar la equidad, la transparencia y el espíritu deportivo que caracterizan al Club Cazadores Tres Arroyos y a cada una de sus actividades.

