Con 10 años como bombera, Ludmila Uribe contó el rescate de un niño que cayó a un pozo en Dorrego

22 septiembre, 2021

Ludmila Uribe es la bombera que, el domingo, protagonizó el dramático rescate de un niño que cayó a un pozo en una vivienda de Coronel Dorrego. Entrevistada por LU 24, Ludmila recordó que para su sorpresa, cuando llegó a la casa junto a otros rescatistas el chico estaba parado dentro del pozo, de más de 20 metros de profundidad. “En cuanto armamos los equipos comenzó el descenso y todo el tiempo estuve en contacto con él, yo descendí con un arnés ayudada por mis compañeros en la superficie, y a él se lo veía, a pesar del miedo, animado y con algunos raspones en la cara y en la mano. Pero en todo momento se lo veía animado, eso nos alentó. Yo hablo de un milagro”, aseguró.

“La preocupación de él era salir. Cuando hice contacto con él, antes de llegar al piso, me tomó de las piernas, pero le pedí que se moviera para permitirme llegar al piso y cuando lo logré me abrazó. Entonces lo subí a upa y cuando les avisé a mis compañeros comenzó el proceso para salir a la superficie”, evocó.

El pozo estaba limpio, lo que también facilitó la tarea, y todo el procedimiento de descenso fue, para Ludmila –que tiene 10 años en el Cuerpo de Bomberos- “un buen trabajo hecho con confianza mutua entre mis compañeros y yo. Cuando llegamos yo no sabía que haría el descenso, pero mi contextura chica y poco peso eran los ideales”.

Cuando finalmente salieron, los esperaban la familia del niño, el dueño de la casa, amiguitos que estaban jugando y personal sanitario. “El no me quería soltar. Pero en ese momento se hizo cargo el personal del Hospital. Por suerte pude visitarlo y está muy bien de salud”, concluyó.

