Con 33 casos confirmados, Olavarría vuelve a la fase 1 de la cuarentena

7 junio, 2020 Leido: 725

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, informó en las últimas horas que ascendieron a 33 los casos positivos de coronavirus en su distrito, lo que obligará a volver a la fase 1 del aislamiento preventivo. La medida de retrotraer la cuarentena regirá al menos hasta el 16 de junio. Se informó además que hay menores de edad infectados.



De 12 casos confirmados en las últimas horas, Olavarría pasó a 33 este sábado. El intendente Galli lamentó que se produjeron encuentros familiares que sumaron descontrol a la situación.

“El equipo de Salud me recomendó volver a fase 1″ indicó el intendente quien además informó que la decisión se mantendrá al menos hasta el 16 de junio.

“Si se toman estas actitudes tan irresponsables no alcanzan los controles”, dijo Galli e informó que se realizaron cumpleaños, encuentros y reuniones familiares.

El secretario de salud Germán Caputo explicó que hay dos internados en terapia intensiva en “regular estado general” y dos más en sala Covid. Explicó que creen que hay dos focos y están aumentando mucho los contactos de los casos. “Esta cuarentena más estricta nos permitirá que mientras buscamos los contagiados no sigan apareciendo nuevos casos”, dijo.

