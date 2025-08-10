Con acciones de calle y acto en el local partidario el MV lanzó la campaña (videos)

Los candidatos del Movimiento Vecinal de Tres Arroyos estuvieron en el centro de la ciudad interactuando con los vecinos que disfrutaban de la tarde del sábado.

A través del scaneo de un código QR invitaban a conocer las propuestas y los candidatos.

Desde allí se dirigieron al local partidario donde se realizó un acto con dirigentes, allegados, familiares y amigos en el que tomó la palabra el Presidente del Movimiento Vecinal, Federico Balbuena y luego se presentaron todos los candidatos.

Balbuena: “Queremos evitar el deterioro que se nota en esta gestión”.

Balbuena fue contundente, dijo que “esta lista es el fruto de muchos meses de trabajo, que permitieron conformar este equipo con identidad vecinalista, que ha diferencia de las otras propuestas está integrada por vecinos comprometidos con Tres Arroyos. “Armamos una lista cuyos integrantes se complementan en distintos temas. Lo más importante es que este es un trabajo en equipo, no salimos a buscar nombres rutilantes ni alianzas con otros partidos. Estamos reafirmando la idea de que el Movimiento Vecinal trabaja por y para Tres Arroyos, sin depender de ninguna estructura nacional ni provincial ni sellos vacíos que se aprovechan para seguir estando en política los de siempre”. Dijo además que “queremos evitar el deterioro que está teniendo el Municipio, donde mes a mes se está notando que esta gestión no tiene una estrategia de gestión ni de crecimiento para el Partido de Tres Arroyos. Se ha perdido la radicación de empresas en el Parque Industrial, también muchas carreras de grado en el Cresta. Queremos revertir eso y queremos volver a la Intendencia”.

María Saavedra: “Voy a ser cada voz que escucho en los barrios”

Luego cada candidato se presentó, y cerró Maria Saavedra, quien encabeza la lista, manifestando que “si bien no nací en Tres Arroyos, elegí esta ciudad para formar mi familia, y me siento mucho más tresarroyenses que otros que nacieron acá.” Remarcó la capacidad y el compromiso de los integrantes de la lista, diciendo “que cualquiera puede encabezar, me tocó a mi, pero esto es un equipo que trabaja para volver a darle a Tres Arroyos lo que realmente merece”. Finalizó remarcando “quiero ser la voz de cada uno de los vecinos que escucho en los barrios, y así como emprendedora pude lograr que Tres Arroyos esté en todo el mundo con el mejor aceite de oliva, también desde el Concejo quiero que Tres Arroyos tenga el lugar que merece.”

Luis Aramberri: “Tres Arroyos ya extraña al Vecinalismo”

Cerró el acto un referente del MV, Luis Aramberri, quien no dudó en asegurar “que el vecinalismo está vivo y trabajando para volver a ser gobierno, porque Tres Arroyos ya lo extraña”.

La lista completa es la siguiente:

Candidatos a concejales titulares

1) María Saavedra

2) Patricio Roché

3) Rocío Fernández

4) Emiliano Monsalvo

5) Karen Ruppel

6) Javier Ruíz

7) Florencia Soumoulou

8) Edgardo Fernández

9) Carolina López

Concejales suplentes

Juan Manuel Zúccaro, Paz Preciado, Nicolás González, Sonia Finocchio, Francisco Rodera Doumec y Valeria Tapia.

Consejo Escolar

1) Martina Kristensen

2) Patricio Espinosa

3) Cintia Dewey

