Con actividad solidaria: Homenaje a Eva Perón a 107 años de su natalicio

6 mayo, 2026 55

Este jueves, el grupo de Mujeres que integra el Consejo Partidario, realizará una actividad conmemorativa, una jornada solidaria, en el aniversario 107 del nacimiento de Eva Perón.

“Creemos que la mejor manera de homenajear a Eva es a través de acciones que reflejen sus valores, estando cerca de quienes lo necesitan”, expresaron. En la jornada solidaria, harán entrega de tortas para la merienda de los residentes del Hogar de Ancianos.

Además, en un comunicado, el PJ local recordó y valoró a Eva Perón, figura clave para el justicialismo y referente histórica del país.

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