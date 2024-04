Con alegría y emoción, Tres Arroyos recibió a Lemos: “Voy a ser campeón del mundo”

Este mediodía, una gran cantidad de tresarroyenses de todas las edades se dio cita en la Municipalidad para recibir a Gustavo “Tito” Lemos tras su gran pelea ante Richardson Hitchins en Las Vegas. Entre los vecinos que asistieron, estuvo el excampeón argentino Miguel Lazarte.

“Muchas gracias por este recibimiento, esto me levanta mucho, me hicieron llegar muchos mensajes y saludos, recibimos mucho apoyo, estoy reagradecido, ojalá se de revancha, sino seguramente vamos a estar nuevamente presentándonos allá”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“Me sentí ganador, fui a pelear y Hitchins fue a tratar de aguantar como pudo, abrazándome. Si no se da revancha, vamos a tener otro rival enfrente, estamos preparando para lo que venga”, aseguró.

Sobre el rival, dijo que “es un boxeador muy complicado, para mí que entrenó mucho los abrazos esos, nunca quiso pelear, una lástima porque podríamos haber brindado un gran espectáculo”, afirmó.

“Tenemos abiertas las puertas en Las Vegas”

Respecto a su futuro, expresó que “estuvimos hablando mucho con la promotora, ya nos dijeron que tenemos abiertas las puertas en Las Vegas. En Matchroom, que es la empresa que nos llevó a pelear, quedaron muy conformes y están viendo si cierran revancha o buscan otro rival”.

“No veía la hora de llegar, de estar con mi familia, en mi tierra, porque yo soy muy tresarroyense. Llegué muy cansado ayer, estuvimos muchas horas viajando, prefería descansar anoche y hoy estar con toda la gente”, explicó.

Lemos comentó que “llegué bien preparado, hubo un cambio de ritmo a mitad de pela, me recuperé muy rápido y en cada minuto de descanso salía como nuevo, me sentí cómodo los 12 rounds, el único que estaba incomodo era el rival que me abrazaba mucho. Yo estaba para más, una lástima que él haya hecho esta pelea fea, desordenada”.

Al ser consultado sobre cómo se sintió en su primer combate fuera del país, manifestó estar “recontento, muy tranquilo, no me mataron los nervios, llegué muy bien preparado físicamente y en el peso, bien en los cuidados. También muy tranquilo con el equipo, hicieron un laburo bárbaro en la esquina, estoy más que agradecido con mi viejo que siempre me estuvo calmando. Llegamos muy bien y la próxima va a ser mucho mejor”.

En cuanto al momento en que se anunció el vergonzoso fallo de los jueces que vieron vencedor por unanimidad al norteamericano, dijo: “pensamos que, por lo menos, era un empate, yo busqué siempre la pelea, conecté las mejores manos y aunque sea quería tener un empate como para venirme un poco más contento. Me bajoneó, quedé un poco enfadado, pero bueno, son muy localistas, estábamos peleando por una promotora inmensa y la dieron perdida”.

“Nosotros estamos para pelear, el fallo que dieron ya no se puede arreglar. Lo único que no queremos es que me saquen del ranking porque tengo que volver a arrancar todo de vuelta, de cero, hacer otra pelea más. Si no es por la FIB, queremos ir por otra eliminatoria del título del mundo, en ligero, en superligero, en cualquiera de las dos categorías estoy para pelear con quien sea, así que ojalá que se nos dé esta oportunidad de vuelta, se nos va a dar”, sentenció.

“Nosotros estamos para ser campeón del mundo, estoy reenfocado, más que contento y aprovechando esta oportunidad que se me va a volver a abrir”, destacó.

“Me sentí un local robado”

“La gente de Estados Unidos y de México me reapoyó, me sentí local en un momento de la pelea. Los mexicanos y los estadounidenses me gritaban Lemos, la verdad que fue un apoyo inmenso y cuando terminó, con el fallo de la pelea la gente abucheaba, no lo podía creer porque me la habían dado perdida: me sentí un local robado”, aseguró Lemos.

“Somos conscientes que estamos en la vista de todos, y de todos los rivales también, precisamos una peleita más para poder brindar otro gran espectáculo y que se dé el título del mundo, estamos cerca y lo vamos a aprovechar”, remarcó.

“Dios quiera que si es en Las Vegas cambien, por lo menos, el tema de los jueces, el árbitro, la verdad que estaban todos acompañados, no sé, capaz serían todos parientes”, concluyó con humor.

