Con alto nivel de reservas, Monte Hermoso se prepara para celebrar los carnavales

La ciudad de Monte Hermoso atraviesa los últimos días de la temporada estival con la mirada puesta en el fin de semana largo de carnavales, una fecha que históricamente marca el cierre de la etapa masiva del turismo regional. Según confirmó el secretario de Turismo a LU24, Franco Gentile, la localidad ya registra un nivel de reservas del 80 por ciento, una cifra que genera altas expectativas en el municipio. Para esta ocasión, la gestión del intendente Hernán Arranz ha dispuesto una importante logística en la intersección de la Peatonal Dorrego y la Costanera, donde se instalará un escenario frente al mar que ofrecerá espectáculos gratuitos durante tres noches consecutivas.

La propuesta artística comenzará el sábado con diversas presentaciones, seguidos el domingo por propuestas enfocadas en un contenido para toda la familia. El broche de oro de las festividades tendrá lugar el lunes con el show de Kapanga, una apuesta que busca consolidar a Monte Hermoso como el destino predilecto para el cierre del verano en el sur bonaerense. Gentile destacó que este esfuerzo se realiza íntegramente con recursos municipales para garantizar una oferta de calidad que atraiga al público a pesar del complejo contexto actual.

Sin embargo, el optimismo por la afluencia de gente convive con una realidad económica preocupante para el sector comercial. El secretario fue enfático al señalar que, si bien las playas se ven colmadas, el consumo se encuentra fuertemente retraído debido a la situación social y económica que atraviesa el país. El funcionario describió una radiografía del turista actual que, aunque elige el destino para su estadía, restringe significativamente sus gastos en gastronomía y recreación, lo que ha impedido que esta sea una temporada exitosa en términos de rentabilidad para el comercio local.

Finalmente, la entrevista dejó un espacio para la preocupación por el patrimonio histórico de la ciudad: el Faro Recalada. Gentile lamentó el estado de abandono que presenta el hito cultural, señalando que las gestiones ante el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina para su restauración han recibido respuestas negativas por falta de presupuesto. Al ser una jurisdicción nacional, el municipio se encuentra limitado tanto legal como financieramente para intervenir en la estructura, dejando el futuro del emblemático faro en una situación de incertidumbre que entristece a toda la comunidad montehermoseña.

