Con amplio respaldo se aprobó en general la reforma de Ganancias

La Cámara de Diputados aprobó en general esta mañana con un amplio respaldo político el proyecto de ley de reforma del impuesto a las Ganancias que eximirá de ese tributo a más de un millón de trabajadores, lo que permitirá mejorar el poder de compra de asalariados y jubilados.

La iniciativa se aprobó por 241 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio (JxC), Interbloque Federal, Unidad para el Desarrollo, Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino, y tres abstenciones.



El proyecto de cambios en Ganancias dispone un aumento de la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos.

Esta medida beneficiará a 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedará exento el 93 por ciento de los asalariados.

El recinto comenzó a tratar este tema pasadas las 23.30 del sábado y, teniendo en cuenta la larga lista de oradores anotados, estaba previsto que la norma sea votada pasadas las 7.20.

Uno de los detalles de la sesión fue la presencia en las bandejas del recinto del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien llegó para seguir de manera presencial las exposiciones de los diferentes bloques.

El costo fiscal de esta reforma será de unos $48.000 millones que se financiará con un aumento del consumo y otro gravamen a las empresas, que se comenzará a discutir en las próximas semanas.

En el inicio del tratamiento, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante de la iniciativa, Carlos Heller, integrante del Frente de Todos, sostuvo que con los cambios que se plantean ser volvería “a la situación histórica donde solo el 7% de los trabajadores quedarían alcanzados con el impuesto a las Ganancias”, ya que serían “1.267.000 trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas que dejarían de pagarlo”.

A su turno, Facundo Moyano, también del oficialismo, destacó que el Gobierno es consciente de “las dificultades que atraviesan las administraciones de todos los países del mundo por la pandemia” y que “por eso es doblemente elogiable que se pueda materializar este beneficio en este contexto”.

Luego tomó la palabra Vanesa Siley, presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, quien remarcó “la perspectiva de género de este proyecto cuando refiere al reintegro de gastos por guarderías y cuidados que cargan sobre la espalda de muchísimas mujeres trabajadoras”.

Oposición

Por el lado de la oposición, el diputado Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, consideró que “Ganancias es un impuesto que se aplica en todo el mundo y es el más progresivo que se conoce”, porque “parece que fue un impuesto ideado para los gerentes de las multinacionales y no es así, está hecho para que paguen más los que más pueden pagar”.

“Recordemos que en marzo de 2016 se subió el mínimo no imponible, y que en diciembre de 2016 un proyecto de Sergio Massa lo llevaba a las nubes con el apoyo del kirchnerismo”, dijo el legislador del PRO.

Por el radicalismo, Luis Pastori opinó que, si bien “se trata de un proyecto mal diseñado”, su espacio va a acompañar la medida “porque es un alivio temporal”, pero pidió no “ser hipócritas” y tener en cuenta que “los trabajadores que ahora tendrán un beneficio lo pueden perder en muy corto plazo”.

Más adelante, el sindicalista y diputado del Frente de Todos, Carlos Cisneros, señaló que la medida “es una repuesta a los planteos” que venían “haciendo desde las organizaciones sindicales” y le agradeció Massa “por las incorporaciones” que les permitió “incorporar a los gremios”.

En la previa del debate, Massa garantizó que las modificaciones al Impuesto a las Ganancias será aprobado aunque los diputados tengan que “sesionar toda la madrugada”.

A lo largo de la extensa sesión, la Cámara de Diputados ya dio media sanción al proyecto de reforma del régimen de Monotributo y el que actualiza la Ley de Doping en el Deporte siguiendo el nuevo Código Mundial Antidopaje 2021.

