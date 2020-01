Con apoyo de Policoop y gestiones a nivel nacional, los trabajadores de la ex Laso apuestan a la cooperativa

Tal como lo anticipara LU 24, unos 60 trabajadores de la ex Laso buscarán conformar una cooperativa para poder seguir trabajando en la fábrica. Así lo anunciaron en un contacto con la prensa en el que indicaron que ya están recibiendo asesoramiento y convocaron a otros posibles interesados a sumarse a esta iniciativa. Alexis Danielsen y Facundo Prados aseguraron que “estamos trabajando hace un par de semanas y dialogando con la idea de pelearla, formar la cooperativa, sobre todo teniendo en cuenta que hace 16 meses que no tenemos respuestas de la empresa y todos llevamos muchos años acá adentro, queremos recuperar nuestra fuente de trabajo”.

“Cada uno de nosotros está tratando hoy de conseguir el pan de cada día, pero la situación es difícil, por eso estamos bien decididos a seguir con esto y le vamos a dar para adelante”, sostuvieron. Al mismo tiempo, solicitaron el apoyo del intendente, legisladores, concejales y del Parque Industrial porque “no tenemos luz ni gas, así que esperamos que puedan colaborar con nosotros”.

La operatoria comenzaría por la extrusión, con la elaboración de aritos frutados y bolitas de chocolate, entre otros productos, mientras que para la puesta en marcha de la planta que procesa la avena arrollada habría que “hacer toda la instalación de gas nueva, porque no se pagaba y se cortó”. No tienen, no obstante, la materia prima para empezar a producir, pero esperan la posibilidad de gestionar algún tipo de ayuda financiera y con insumos.

Desde hoy montarán guardia en la planta, con el objetivo de ir acondicionándola para las futuras tareas y cuidar que no se sigan produciendo faltantes.

Escudero: “a nosotros la cooperativa nos permitió crecer”

Los trabajadores destacaron el asesoramiento recibido por parte del edil Martín Garate, y del presidente de Policoop Pablo Escudero. En este sentido, el referente de la cooperativa de salud local se acercó a los trabajadores y dijo que “la cooperativa, con todo lo que hemos peleado, nos ha permitido crecer como grupo y pensar en darles una mano a estos chicos, porque nos pega lo que les pasa. Los empresarios siempre llevan agua para su molino y los que ponen el hombro son los empleados, esto queda nuevamente demostrado. Ellos se despojan de la gente y la ven fácil, mientras estos chicos han pasado noches de frío fuera de la fábrica pensando qué podían hacer”.

“Ya están llamando a gente de Bahía Blanca para capacitaciones, y nosotros también hicimos lo mismo con Mercedes Moreno que en su momento nos asesoró y la semana que viene estará en contacto, y se gestionó un contacto con el ministro Daniel Arroyo. Estamos convencidos de que esto se puede lograr. Es una vergüenza que lleven 16 meses sin cobrar un sueldo, y nadie tiene la cara de venir a sentarse con los empleados y decirles tomen esto en parte de pago de todo lo que los hemos estafado”, sostuvo Escudero.

“Vamos a trabajar con el gremio de Sanidad y con FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo, para dar una mano sumando a distintos sindicatos. Y después se verá, como siempre, quién ayuda políticamente y quién no. Pero esta empresa puede ser base para la provisión de comedores escolares, es muy importante que puedan trabajar”, concluyó.

