Con artistas locales y el cierre de Viejas Locas comienza la 57º Fiesta Provincial del Trigo

5 marzo, 2026 0

Tres Arroyos se viste de fiesta ante el comienzo de la 57º edición de la Fiesta Provincial del Trigo, que se desarrollará del 5 al 8 de marzo. El evento, que es uno de los más importantes de la región, contará con una variada grilla de artistas, actividades y propuestas gastronómicas.

La fiesta se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad y un atractivo turístico para visitantes de toda la provincia.

Este jueves, la Fiesta del Trigo tendrá en el escenario mayor varios artistas locales, en la previa del cierre de la noche con Viejas Locas.

19:00 hs – Acto de apertura / Vocal de Cámara

20:30 hs – Ballet de apertura

20:50 hs – Bloque Joven (JVN, Román, Skar)

21:15 hs – Danzas de colectividades

21:45 hs – El Sable de Simón

22:10 hs – Las Rolas

22:45 hs – Viejas Locas

La programación artística incluye a reconocidos artistas como Viejas Locas, El Indio Lucio Rojas, Estelares y Luck Ra, entre otros. La fiesta también contará con propuestas para toda la familia.

