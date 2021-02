Con asistencia perfecta, comenzó la vacunación en el Polideportivo

18 febrero, 2021 Leido: 1626

Luego de que durante esta semana los inscriptos con anticipación hayan comenzado a recibir los correos electrónicos informando el turno efectivo para concretar con la vacunación, en el día de hoy, comenzó la vacunación masiva, como estaba prevista, en el Polideportivo Municipal, previendo vacunar a 150 personas diariamente.

Se concretó con asistencia perfecta la vacunación de todas aquellas personas que tenían turno entre las 9 y las 10 de la mañana y comenzó la inoculación también para aquellos que tenían turno entre las 10 y las 11.

En los primeros turnos, todas las personas inscriptas concurrieron en tiempo y forma, por lo que no hubo vacantes y se está desarrollando con mucha prolijidad.

Al llegar para la vacunación, se le coloca alcohol en gel a los concurrentes, realizan una medición febril, y consultan si han tenido síntomas compatibles con COVID en los últimos días, y por último se corrobora que el día y el horario del turno sean los correctos, para luego ingresar y hacer efectiva la aplicación de la dosis de la vacuna.

Se recuerda, que no se podrá vacunar a quienes no estén inscriptos con anticipación, y es de vital importancia respetar los días y horarios otorgados vía correo electrónico para asistir.

En la mañana de hoy, en los centros de inscripción instalados en el Palacio Municipal, en el Polideportivo y el Hospital Pirovano, se pudieron registrar a más de 30 personas.

Volver