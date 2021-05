Con autorización sólo para vuelos esenciales, así será la actividad en el Aeródromo local

23 mayo, 2021 Leido: 251

Hasta el día 30 de mayo y los días 5 y 6 junio queda prohibido, en el ámbito local y en consonancia con disposiciones nacionales y provinciales, la actividad de instrucción aérea, vuelo deportivo, ingreso de personal de carácter no esencial al Aeródromo local y reuniones sociales o aglomeraciones de personas en su interior. Según se indicó desde la Jefatura, quedan habilitadas solamente las actividades exceptuadas alcanzadas por el decreto 2021-0334, al que el Municipio adhiere con el decreto municipal 1128/2021.



Para vuelos exceptuados, se debe solicitar permiso (con 72 horas de anticipación) al siguiente correo: [email protected]

Solamente pueden permanecer en el perímetro del Aeródromo, como circular hacia y desde el mismo las personas exceptuadas alcanzadas en el decreto 334/21 que tengan que realizar alguna actividad referente a la actividad aérea.

La normativa dispone que entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 2021, en los Departamentos, Partidos y Aglomerados que se encuentren en situación de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” o de “Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, se suspenden las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales. Por tal razón, conforme al Decreto 334/21 únicamente se encuentran habilitados el transporte aerocomercial de pasajeros para personas exceptuadas a circular conforme verificación de los explotadores aéreos, la carga, vuelos sanitarios y vuelos de soporte a actividades esenciales.

En estas zonas los usuarios no deben realizar actividades tales como entrenamiento, instrucción, reparación y mantenimiento de aeronaves no esenciales, vuelos recreativos ni trabajo aéreo, excepto agroaéreo y/o aquellas actividades o vuelos de soporte a actividades esenciales conforme verificación de los explotadores aéreos.

