Con ayuda de la lluvia, habría una buena cosecha de trigo y cebada

19 noviembre, 2020 Leido: 13

Para los primeros días de diciembre se prevé el inicio de la cosecha de cebada en esta zona, y algunas jornadas después comenzará la de trigo. Según la ingeniera agrónoma Liliana Wehrhahne, de la Chacra Experimental Integrada Barrow, se avizoran buenos resultados, por cuanto “los cultivos se han desarrollado bien, sin muchas enfermedades, aunque en algunos casos hubo que aplicar fungicidas y hay que seguir monitoreando algunos lotes”.

No obstante, advirtió que “por tratarse de una actividad de riesgo, hasta que el productor no cosecha nunca se está seguro; pero por las condiciones que se han dado en general, podemos pensar en una buena cosecha”.

La profesional aseguró además que las lluvias de hace 10 días fueron muy beneficiosas para todos los cultivos, especialmente los de fina. “En la zona nuestra llegó en el momento justo; quizá para otras localidades ya era un poco tarde, pero aquí fue muy bien recibida, los cultivos están muy lindos”, consideró. No hubo, en tanto, daños por granizo de importancia al menos en la zona de influencia de la Chacra.

Finalmente, recordó que en función de la actividad de cada equipo, hay profesionales de la Chacra de Barrow que están trabajando de manera remota, mientras otros, fundamentalmente los vinculados a la tarea con cultivos de invierno, están en plena actividad de campo y con todas las medidas de seguridad.

