Con Berni presente, entregaron los nuevos móviles policiales

14 enero, 2021 Leido: 490

En un acto desarrollado en la sede del Comando de Prevención Rural de Tres Arroyos, en Aníbal Ponce 1200, en el que estuvo presente el ministro de Seguridad Sergio Berni, autoridades policiales, integrantes de la Sociedad Rural, fueron presentados los nuevos móviles que se afectarán al servicio en la ciudad y la zona: cuatro camionetas Toyota y dos Toyota Etios adquiridos con fondos municipales, además de varias unidades recuperadas, motos y cuatriciclos que también serán destinados a los patrullajes en la zona rural y distritos costeros.

Estuvo presente en el mencionado acto, el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno.

El intendente Sánchez, en la oportunidad, abrió los discursos. Luego se dirigió a los presentes Berni, y para finalizar se firmó con la Sociedad Rural de Tres Arroyos un comodato para el uso de las instalaciones para el Comando de Patrullas Rurales.

Sánchez: “A partir de hoy el servicio de seguridad va a tener un espaldarazo

importante”

“Quiero que me entiendan la alegría y la satisfacción que tengo en el dia de hoy de recibir a las autoridades provinciales, como el Ministro que es casi un amigo, ya ha venido varias veces a tres arroyos y cada vez que levantamos el teléfono está el atrás preguntando que precisamos, eso es muy valorable”, dijo el intendente.

En ese sentido, también indicó “es una satisfacción también poder después de varios meses de gestión y trabajo y buscarle la vuelta, cómo reconstruir de alguna manera el CPR local, que habíamos dividido hace unos años en 10 zonas, con una camioneta para cada zona, que después se vinieron abajo” expresó contando un poco la historia de cómo fue la recuperación del área policial. Comentó también sobre el esfuerzo desde los talleres municipales para reacondicionar éstos vehículos, tanto del taller para los policías del campo y el taller por otra parte para los patrulleros de la ciudad, que colaboraron para que ésta presentación sea posible.

“Aprovechando el acto juntamos todo, y a partir de hoy el servicio de seguridad realmente va a tener un espaldarazo muy importante” expresó, ante la presentación de varios vehículos 0 KM comprados con fondos municipales, y el reacondicionamiento de otros tantos móviles que hoy conforman la flota que protegerá la ciudad, el campo y los balnearios.

Por otra parte, manifestó que para poder ayudar a controlar el flagelo de la inseguridad “en el 2005 me toco firmar el primer convenio con la Provincia, adhiriéndonos a la Policía Comunal, un desafío muy grande fue aquel que me costó criticas de propios y ajenos, por la importante responsabilidad que estábamos asumiendo, eso sigue demostrando que desde el 2005 hasta ahora seguimos desde el gobierno municipal, mirando y pensando como colaborar con la provincia, como colaborar con todos y entre todos que es lo que se debe hacer”.

Berni: “Incorporaremos mil policías y tecnología para dar tranquilidad a los productores”

En un enérgico discurso, el ministro de Seguridad Sergio Berni anunció en Tres Arroyos la futura incorporación en el mes de marzo de mil efectivos a la Policía Rural y también la incorporación, a través de un convenio con el INVAP, de desarrollo tecnológico para poder realizar un sistema de patrullajes aéreos con drones.

Inicialmente recordó su anterior visita al distrito, en los inicios de la pandemia cuando se realizó el relevamiento sanitario, y dijo que “con el esfuerzo de todos, del gobernador, de los intendentes, de los efectores de salud, de la policía, de todos y cada uno de los ciudadano realizamos y desarrollamos inclusive técnicas de aislamiento comunitario que al principio no se sabía de qué se trataban pero que hoy son vistas en varios sitios del mundo”.

“Hoy volvimos acá, porque el gobernador asumió un compromiso y entendió cuando recorrió los 135 distritos de la Provincia, y entendió que la Policía Rural no debía ser un sector de la Policía que estaba abandonado y escondido, y que se había gestado para dar una respuesta paliativa a los problemas que tiene el campo; solamente quienes nacimos en el campo sabemos lo que significa no solamente el cuatrerismo o que te corten el alambre para pasar una yunta. Sabemos lo que es recorrer y ver un animal abichado porque el tiro de un cazador furtivo pego en uno de los animales. Sabemos que para tratar ese tema tenemos que tener una Policía que no sea un consuelo sino que sea una herramienta más para los productores”, relató.

“A partir de mitad de año, 1000 efectivos destinados exclusivamente a la Policía Rural”

“Hemos tomado la decisión de a partir de mitad de año mil efectivos que ingresarán a la Escuela Vucetich que van a estar destinados exclusivamente a la Policía Rural y permanecerán durante toda su carrera a la Policía Rural. Vamos a convocar en marzo a las sociedades rurales, al baqueano, a quienes conocen y también vamos a incorporar la tecnología, porque si bien la Patria se hizo a caballo debemos transformar nuestra policía en una policía de caballería aérea, y desarrollar drones para poder patrullar 50 km. a la redonda y también incorporar cámaras térmicas y visor nocturno en la hora en que sabemos que los cuatreros siempre andan merodeando”, anunció.

“Estamos generando los primeros escuadrones aéreos para nuestra Policía Rural porque entendemos que cada uno de nuestros productores, que están lejos, necesitan saber que la Policía Rural cuenta con un medio aéreo para evacuarlos ante cualquier inconveniente no necesariamente que tenga que ver con delitos rurales por lo que es necesaria la creación de un cuerpo de Policía Rural con la incorporación de tecnología, para amplificar de manera considerable el trabajo de cada uno de nuestros hombres y mujeres que están acompañando a nuestros productores que son el motor de nuestra Provincia”, dijo Berni.

“Este ministro, un hombre de campo que vive en el campo, no en un country, y se levanta todas las mañana a recorrer se siente acompañado por cada una de las sociedades rurales ante el compromiso que ha asumido el gobernador, que es inquebrantable y que ya ha dado sus primeros pasos: ayer el intendente nos pedía un reacomodamiento para que nuestras patrullar rurales puedan estar donde mayor concentración de productores hay, así que esta en este momento el jefe de la policía trabajando hacia adentro para que la Policía Rural tenga las herramientas y los hombres para llevar adelante el patrullaje en cada uno de los sectores con estas patrullas que ha comprado el intendente, un intendente que entiende como nadie que la seguridad es una construcción colectiva, muy presencial con una gran cadena de responsabilidades; acudimos nosotros a asumir la cuota que nos corresponde, como el intendente y la Sociedad Rural, por eso estamos firmando el comodato, trabajando con ellos”, agregó.

“Es hora que aquellos sectores que deben asumir la asuman, porque hay un reclamo que viene desde hace años; estamos en el buen camino, porque las estadísticas indican que hemos logrado reducir el delito en un 25%, pero en una sociedad que tiene 1000 homicidios por año, un 25% apenas es una bolsa de agua en un océano, y nos queda el desafío de avanzar sobre el otro 75% y no tengo ninguna duda que con los intendentes con los productores rurales y con cada uno de ustedes vamos a generar las herramientas y vamos a ponernos a trabajar fuertemente para que a fin de año podamos tener la Policía Rural que todos y cada uno de nuestros productores creyeron que eso nunca iba a existir. Vuelvo a repetir las palabras del gobernador: “A problemas estructurales, soluciones de fondo”, finalizó.

